Nach VAR-Panne: Liverpool veröffentlicht scharfes Statement

Der verhängnisvolle VAR-Check bei Liverpools Niederlage gegen Tottenham zieht immer weitere Kreise. Die Reds fordern Konsequenzen - und halten die Erklärung der Schiedsrichter-Organisation für "inakzeptabel".

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte am Samstag in London reichlich Redebedarf. IMAGO/Shutterstock

Der FC Liverpool weigert sich, nach der Videobeweis-Panne im Premier-League-Topspiel bei den Tottenham Hotspur am Samstag zur Tagesordnung überzugehen. Am Sonntagabend forderten die Reds in einer scharfen Stellungnahme Aufklärung.

"Wir werden eine Reihe von Optionen prüfen, die angesichts der eindeutigen Notwendigkeit einer Eskalation und Lösung zur Verfügung stehen", heißt es darin unter anderem. Dass die Entscheidung, Luis Diaz' Führungstor in der 35. Minute wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anzuerkennen, vom VAR nicht korrigiert wurde, nennt der Klub "eine Untergrabung der sportlichen Integrität".

Offenbar hatte ein Kommunikationsfehler dazu geführt, dass Videoassistent Darren England das Ergebnis der vorgenommenen Tor-Überprüfung nicht korrekt an Schiedsrichter Simon Hooper übermittelte. Als die Spurs das Spiel bereits mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt hatten, war es für eine nachträgliche Aufklärung regeltechnisch zu spät.

Liverpool hält PGMOL-Erklärung für "inakzeptabel"

Die zuständige Schiedsrichter-Organisation PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) hatte den Patzer nach dem Spiel, das Liverpool in doppelter Unterzahl unglücklich mit 1:2 verlor, zwar rasch eingeräumt, aber lediglich von einem "erheblichen menschlichen Fehler" gesprochen, ohne Details zu nennen.

Das sei "ebenfalls inakzeptabel", kritisieren die Reds. "Alle Ergebnisse sollten nur im Rahmen der Überprüfung und mit voller Transparenz festgestellt werden. Dies ist für die Verlässlichkeit künftiger Entscheidungen von entscheidender Bedeutung, da dies für alle Vereine gilt und die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung der Abläufe genutzt werden müssen, um sicherzustellen, dass sich eine solche Situation nicht wiederholt."

Der Druck auf Webb wächst

Man habe zwar "volles Verständnis für den Druck, unter dem die Spieloffiziellen arbeiten, aber dieser Druck sollte durch die Existenz und die Anwendung von VAR eigentlich gemildert und nicht verschärft werden. Es ist daher unbefriedigend, dass nicht genügend Zeit zur Verfügung stand, um die richtige Entscheidung zu treffen, und dass nicht nachträglich eingegriffen wurde."

Welche "Optionen" genau der Klub nun erwägt, ließ er offen. Klar ist, dass Schiedsrichterboss Howard Webb unter gehörigen Druck geraten ist. Dass VAR England und dessen Assistent Dan Cook am Sonntag sofort von ihren weiteren Aufgaben an diesem Spieltag entbunden wurden, dürfte nicht nur den Reds als einzige Konsequenz nicht genügen.