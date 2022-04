Nach VAR-Kritik: SR-Chef Fröhlich offen für Einbindung von Ex-Profis

Nach den jüngsten Fehlentscheidungen sind bereits zum wiederholten Male Forderungen nach einer Überarbeitung des VAR laut geworden - Lutz Michael Fröhlich zeigt sich offen für Vorschläge.

Der VAR stand zuletzt vermehrt in der Kritik - so auch beim Topspiel Bayern gegen Dortmund am 31. Spieltag. IMAGO/Revierfoto