Nach Urteil wegen zu lautem Pfiff: HFV reagiert auf Vorwürfe

Die straf- und zivilrechtlichen Folgen, die ein vermeintlich zu lauter Pfiff für einen Amateurschiedsrichter aus Hessen hatte, haben nun auch den Hessischen Fußball-Verband (HFV) auf den Plan gerufen.

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) will Lehren aus dem Vorfall in Wiesbaden ziehen. imago images/Eibner

Wer hätte gedacht, dass ein Spiel der Kreisliga Wiesbaden B aus dem Jahr 2018 seine Kreise bis in höchste Ebenen zieht? Zumindest hat sich der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier im Laufe der Woche in seinem Podcast darüber geäußert, dass der hessische Amateurschiedsrichter Pierre Hackler wegen eines vermeintlich zu lauten Pfiffs, der bei einem Spieler Folgeschäden im Ohr hervorgerufen hat, sowohl von einem Straf- als auch von einem Zivilgericht belangt wurde.

Gerichte sind in Deutschland seit jeher unabhängig. Das weiß auch Hackler, der sich dennoch mehr Unterstützung von Seiten des Verbands gewünscht hätte: "Vom Verband kam keine Reaktion. Es wäre doch gut, wenn sie kommen und sagen: Wir stehen zu unseren Schiedsrichtern. Wie können wir dich unterstützen, dir helfen? Können wir uns zusammensetzen, uns eine Taktik überlegen? Irgendein Symbol eben..." Auch Meier stimmte dieser Aussage zu.

Anwalt mit DFB-Vergangenheit

Auf kicker-Anfrage hat sich der Hessische Fußball-Verband (HFV) geäußert. Er weist darauf hin, dass mit Dirk Janotta ein damaliges DFB-Präsidiumsmitglied den hessischen Unparteiischen vor Gericht anwaltlich vertreten habe. Weiter schreibt der HFV wörtlich: "Der HFV stand desöfteren mit dem betreffenden Schiedsrichter in Verbindung und diesem beratend und unterstützend zur Seite, beispielsweise in der möglichen Frage der Übernahme der entstandenen Kosten über die Versicherung des HFV. Die jeweiligen Sachverhalte wurden an die Versicherungen des HFV weitergegeben. Hier ging es sowohl um Kostenerstattung für Anwalts- und Gerichtskosten, als auch um die Schadloshaltung bezüglich möglicher Schadenersatzforderungen."

Was die Zukunft anbelangt, kündigt der Verband an: "Der HFV wird diesen Fall weiterhin intensiv aufarbeiten, auch ein entsprechendes Entgegenkommen für den ehrenamtlich tätigen Schiedsrichter und zukünftige Vorgehensweisen in vergleichbaren Fällen erörtern. Denn das Ziel das Verbandes ist und bleibt die Stärkung des Amateurfußballs und damit natürlich auch seiner Schiedsrichter."

Schiedsrichter wie Spieler sollten aus ihrem Hobby keinerlei Schaden davontragen. Torsten Becker, HFV-Vizepräsident

Hackler wird voraussichtlich nicht mehr an die Pfeife zurückkehren, er ist laut Meier "einer der vielen Schiedsrichter, der uns leider verloren geht". Für den Verband in Zeiten des immer größer werdenden Schiedsrichtermangels ein zusätzliches Ärgernis. Neben dem Bedauern darüber, dass der Vorfall aus dem Jahr 2018 für den Schiedsrichter juristische und für den Spieler körperliche Folgen hatte, unterstreicht HFV-Vizepräsident Torsten Becker: "Unser Amateurfußball lebt von einem starken Miteinander, Schiedsrichter wie Spieler sollten aus ihrem Hobby keinerlei Schaden davontragen. Sicher ist es nicht die Absicht eines Schiedsrichters, einen Spieler zu verletzen."

Und auch Becker kündigt an: "Wir haben in diesem Rahmen juristisch unterstützt, werden aber als Verband zukünftig noch stärker darauf hinarbeiten, dass in solchen Situationen durch einen fruchtbaren Dialog eine tragbare Lösung mit und innerhalb des HFV gefunden wird."