Nach ungeliebtem Jubiläum: Müller erklärt das "Gefühl des Siegens"

Mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach wahrte der FC Bayern vor dem direkten Duell an der Spitze den nur kleinen Rückstand auf Bayer Leverkusen - im Mittelpunkt stand dabei nicht zuletzt ein unfreiwilliger Jubilar.

"Wir sind ruhig geblieben und haben eine gute Reaktion auf den Rückstand gezeigt", meinte Thomas Tuchel bei Sky nach der Partie. "Wir hatten zwei, drei Minuten, wo wir dann auch noch den Aufbaufehler gemacht haben und sind sofort in Rückstand gegangen", spielte der Münchner Coach auf das überraschende 0:1 durch Nico Elvedi an.

Tuchel über Gegentor: "Das kann man besser machen"

Das Gegentor beschrieb Tuchel so: "Gladbach hat uns sehr aggressiv vorne weg gedeckt. Manu (Manuel Neuer, Anm. d. Red.) wollte, glaube ich, eigentlich unseren Sechser als Anspiel nutzen, der war dann nicht da. Es war eigentlich ein ganz guter Ball auf Thomas (Müller), aber er wurde abgepresst und dann haben sie es sehr gut ausgespielt. Es war ein bisschen eine riskante Wahl von Manu. Das kann man ein bisschen besser machen, aber es kann mal passieren", befand der 50-Jährige.

"Total gegen den Lauf des Spiels" sei der Rückstand gewesen, meinte Tuchel nicht zu Unrecht, zumal die Bayern davor gleich drei klare Chancen zur Führung besessen hatte. Umso mehr freute sich der Coach über die Antwort seines Teams. "Es war schwer, weil Gladbach schon zuletzt (beim 0:0 in Leverkusen vor einer Woche; Anm. d. Red.) bewiesen hat, dass sie sehr diszipliniert, sehr zäh und ausdauernd verteidigen können." Am Ende lautete sein Fazit: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die Leistung war okay gegen einen schwierigen Gegner."

Müller über 500. Sieg: "Bin kein Freund von Jubiläen"

Müller war es im weiteren Spielverlauf dann, der an der Wende zugunsten der Bayern maßgeblich beteiligt war - erst mit dem Assist zum 1:1, dann mit einem Zweikampf gegen Gladbachs Keeper Moritz Nicholas vor dem 2:1. Am Ende stand so Müllers 500. Pflichtspielsieg im Trikot des Rekordmeister. Ein Jubiläum, auf das der 34-Jährige seine eigene Sichtweise hatte. "Ich bin kein Freund von den ganzen Jubiläen, nur weil es jetzt vielleicht eine runde Zahl ist an Pflichtspielsiegen. Das klingt wunderbar, ich habe auch gerade ein Trikot bekommen und die Mannschaft hat mich bejubelt. Aber nächste Woche geht es gegen Leverkusen", so Müller.

Der Weltmeister von 2014 erklärte zudem, wo bei ihm in Sachen Siege die höchste Priorität liegt: "Mir geht es ja nicht um die Siege oder darum, dass die Siege das Schöne sind. Sondern das Gefühl des Sieges ist das Schöne und das wollen wir erleben und die Fans haben uns gerade schon eingepeitscht, dass wir auch gegen Leverkusen gewinnen können."

Leverkusen-Spiel wirft seine Schatten voraus

Apropos Leverkusen: Das Spitzenspiel in der kommenden Woche beim Tabellenführer aus dem Rheinland (Samstag, 18.30 Uhr) warf in München bereits seine Schatten voraus: "Kompliment an Leverkusen: Normalerweise ist Leverkusen auf der Landkarte der Beschimpfungen der Fans gar nicht existent. Aber scheinbar ist das Spiel nächste Woche auch für unsere Fans wichtig", meinte Müller gewohnt schelmisch.

Durchaus optimistisch gibt sich der Offensivakteur hinsichtlich der Chancen seines Teams und macht zudem klar, worauf es ihm wirklich ankommt: "Ich glaube, dass wir auch auf einem guten Weg sind, dass wir auch in Leverkusen gewinnen können. Und diesem Gefühl will ich nachjagen. Ob da dann auch ein Jubiläum draufsteht oder nicht - das ist mir völlig egal."

Auf Kampfansagen des kommenden Gegners verzichtet derweil auch Tuchel: "Wir müssen zur Höchstform auflaufen, anders geht es nicht. Wir sind aber bereit dazu, ihnen die erste Niederlage beizubringen. Leverkusen spielt eine herausragende Runde, dennoch sind es nur zwei Punkte. Aber wir müssen uns unter Beweis stellen, da brauchen wir eine Woche vorher keine großen Töne spucken."