Nach unfreiwilligen freien Tagen: Lingard schießt gegen Manchester United

Erst durfte er nicht wechseln, jetzt muss er pausieren. Dass Jesse Lingard mit Manchester United ein Problem hat, machte er am Donnerstagabend deutlich.

Er solle seinen Kopf frei kriegen, hatte Trainer Ralf Rangnick zu Beginn der Woche erklärt, ehe Manchester United seinem nur sporadisch zum Einsatz kommenden Spieler Jesse Lingard ein paar Tage frei gab. Was dieser wohl gar nicht gewollt hatte.

Am Donnerstagabend meldete sich der Angreifer nämlich auf Twitter zu Wort und schoss gegen die Entscheidung seines Vereins: "Ich bin klar im Kopf und werde immer professionell sein und 100 Prozent geben, wenn auf mich gezählt wird."

Bei den Red Devils ist das zuletzt definitiv nicht der Fall gewesen. Obwohl Lingard vergangene Saison auf Leihbasis bei West Ham zu überzeugen wusste, kommt der 29-Jährige in der laufenden Saison gerade mal auf magere 88 Premier-League-Minuten.

Mindestens auf Leihbasis hatte der englische Nationalspieler daher einen weiteren Wechsel angestrebt, in Richtung des neureichen Newcastle United soll es sogar konkreter geworden sein. Am Ende entschied sich United allerdings dafür, Lingard zu behalten - vielleicht auch, weil er in Abwesenheit von Mason Greenwood künftig öfter zum Einsatz kommen könnte.