Nach Unfall mit Bus: Bernal erleidet Thoraxtrauma und Brüche

Der frühere Tour-de-France-Gewinner Egan Bernal wurde bei einem Trainingsunfall an der Brustwirbelsäule verletzt und erlitt mehrere Brüche. Der 25-Jährige wurde in seiner Heimat Kolumbien bereits operiert.

Wurde in der Universitätsklinik La Sabana nach seinem Unfall operiert: Egan Bernal. AFP via Getty Images

Bernal hat bei einem Trainingsunfall einen Oberschenkel- und Kniescheibenbruch sowie ein Thoraxtrauma erlitten. Bernal wurde nach der Einlieferung in eine Klinik infolge eines Zusammenpralls mit einem Bus bereits operiert.

Der Eingriff verlief erfolgreich, Bernal soll 72 Stunden auf der Intensivstation bleiben. Das teilte die nahe Bogota gelegene Universitätsklinik La Sabana mit. Man habe "sofort mit dem Rehabilitationsprozess begonnen".

Kolumbiens Präsident Duque, Falcao und Co. drücken die Daumen

Viele Sportler wie der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana und Fußballer Radamel Falcao drückten in sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme aus. Auch Kolumbiens Präsident Iván Duque wünschte Bernal via Twitter eine baldige Genesung. Bernal ist spätestens seit seinem Tour-Sieg 2019 in Kolumbien ein Nationalheld.

Bernals britisches Ineos-Grenadiers-Team hatte den Zustand seines Stars nach der Aufnahme ins Krankenhaus noch als "stabil" bezeichnet. In der entsprechenden Mitteilung waren die Blessuren des Giro d'Italia-Gewinners lediglich als "Platz- und Schnittwunden" bezeichnet worden.

Nähere Informationen zum Unfall im rund 30 km von der Hauptstadt Bogota entfernten Gachancipa hatte Ineos Grenadiers in seiner Mitteilung zunächst nicht genannt. Den Angaben lokaler Verkehrsbehörden zufolge jedoch prallte der Tour-Sieger von 2019 auf einen Bus, als das Fahrzeug an einer Haltestelle stoppte.

In sozialen Netzwerken kursierten Fotos von der Unfallstelle. Auf den Bildern ist Bernal auf dem Boden liegend und von seinen Teamkollegen umringt ebenso zu erkennen wie eine Beule im Heck des Busses.

Bernal bereitete sich zuletzt mit Teilen seiner Mannschaft in seiner Heimat auf die bevorstehende Saison vor. Erst vor wenigen Tagen waren der Südamerikaner und seine Kollegen während einer Trainingsfahrt nur knapp einem Unglück entgangen, als ein offenbar außer Kontrolle geratenes Fahrzeug auf den Fahrerpulk zugerast war und die Gruppe mit Mühe noch hatte ausweichen können.

Bernals Rückkehr ist noch völlig offen

Der Crash zu Wochenbeginn wirft Bernal in der Zielsetzung für die anstehenden Wettbewerbe zurück. Wann er wieder im Rennsattel sitzen kann, ist zunächst offen. Bernal hatte zu Jahresbeginn noch große Ziele verkündet. Er wolle zur Tour zurückkehren, sagte er nach der Verlängerung seines Vertrags mit Ineos Grenadiers bis 2026.

Bernal war 2020 ein Jahr nach seinem Überraschungserfolg zum bislang letzten Mal bei der Frankreich-Rundfahrt dabei. Wegen einer Rückenverletzung musste er jedoch vorzeitig aufgeben und damit seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung begraben. Im vergangenen Jahr verzichtete Bernal auf einen Start bei der Grand Boucle, startete stattdessen beim Giro d'Italia - und gewann diesen erstmals.

Seinen Fokus wollte Bernal bis zu seinem Unfall wieder auf die Große Schleife richten. "Ich habe für die besten Jahre meines Lebens unterschrieben", sagte Bernal bei der Bekanntgabe der weiteren Zusammenarbeit mit seinem Team. Von den drei großen Rundfahrten in Italien, Frankreich und Spanien findet die Vuelta (Start am 19. August) am spätesten im Jahr statt.