Nach umstrittenem Mbappé-Tor: UEFA regt Regeländerung an

Es war der Aufreger im Finale der Nations League am 10. Oktober zwischen Spanien und Frankreich (1:2). Stand Kylian Mbappé vor seinem Siegtor regelwidrig im Abseits oder nicht? Die UEFA regt als Konsequenz nun Verbesserungen an der derzeit geltenden Abseitsregel an.

In der 80. Minute schickte Frankreichs Theo Stürmerstar Mbappé steil. Der PSG-Angreifer stand erkennbar im Abseits, doch der spanische Verteidiger Eric Garcia berührte mit seiner Grätsche noch den Ball. Schiedsrichter Anthony Taylor gab das Tor, das auch nach der Überprüfung durch den Videoassistenten Bestand hatte. Dies führte zu hitzigen Diskussionen über die Rechtmäßigkeit des Treffers, besonders die unterlegenen Iberer fühlten sich betrogen.

Rosetti: "Anthony Taylor hat eine korrekte Entscheidung getroffen"

"Anthony Taylor hat eine korrekte Entscheidung getroffen, die sich auf das geltende Recht und dessen offizielle Auslegung stützt. Der Spieler hat absichtlich eingegriffen, um den Ball zu spielen, und der Gegner hat das Spiel nicht behindert", stellte UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti am Freitag in einem offiziellen Statement der UEFA fest. Denn tatsächlich heißt es in der das Abseits betreffenden Regel 11 unter Absatz 2: "Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt (auch per absichtlichem Handspiel), es sei denn, es handelt sich dabei um eine absichtliche Torverhinderungsaktion eines gegnerischen Spielers." Eine "absichtliche Torverhinderungsaktion", so wird in den Regeln konkretisiert, liegt aber nur dann vor, "wenn ein Spieler einen Ball, der ins oder sehr nah ans Tor geht, mit irgendeinem Körperteil außer mit den Händen/Armen (ausgenommen der Torhüter im eigenen Strafraum) abwehrt oder abzuwehren versucht."

Dieser Fall zeigt uns jedoch, dass die derzeitige Auslegung des Gesetzes im Widerspruch zum Geist des Gesetzes selbst steht, das verhindern soll, dass ein Spieler aus seiner Abseitsstellung einen Vorteil zieht. UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti über das Tor Mbappés

Nun hat aber Garcia den Ball bereits rund 20 Meter vor dem eigenen Tor berührt, eine "absichtliche Torverhinderungsaktion" war demnach nicht gegeben, eine Ausnahme konnte Taylor also nicht gelten lassen. Offensichtlich bleibt aber auch, dass Mbappé beim Abspiel von Theo im Abseits stand. "Dieser Fall zeigt uns jedoch, dass die derzeitige Auslegung des Gesetzes im Widerspruch zum Geist des Gesetzes selbst steht, das verhindern soll, dass ein Spieler aus seiner Abseitsstellung einen Vorteil zieht", kann Rosetti das teilweise vorherrschende Unverständnis unter den Fans über die Entscheidung und ihre Rechtfertigung nachvollziehen. Deshalb strebt die UEFA bei der FIFA und den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) eine Anpassung der Abseitsregel an. "Die UEFA vertritt den Standpunkt, dass es Möglichkeiten gibt, den Wortlaut zu verbessern, um ihn in Einklang mit dem Ziel der Abseitsregel und dem Geist des Spiels zu bringen", führte Rosetti weiter aus.

Ob und, falls ja, wann es zu einer Regelanpassung kommen wird, ist noch offen. Zunächst muss der fünfköpfige IFAB-Vorstand entscheiden, ob eine gewünschte Regelanpassung oder -änderung dem IFAB vorgelegt wird oder nicht. Entscheidungen über Änderungen bzw. Anpassungen können nur auf der Jahresversammlung beschlossen werden, die turnusmäßig im Februar oder März eines jeden Jahres stattfindet.