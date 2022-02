Nach üblem Ausraster: Zverev ramponiert sein Image wieder

Alexander Zverev flippt in Mexiko völlig aus. Nach einer Niederlage in einem unwichtigen Doppel schlägt der Olympiasieger auf den Stuhl des Schiedsrichters ein - und wird völlig zurecht disqualifiziert. Das Image des Olympiasiegers bekommt damit wieder Kratzer.

2021 war das Jahr des Alexander Zverev. Der Deutsche spielte seine bisher beste Saison, heimste eine Menge Titel ein. Doch dem 24-Jährigen gelang mehr als das, er gewann auch die Sympathien der Fans in Deutschland, was für ihn aufgrund seiner Art nicht immer leicht war. Mit einem unentschuldbaren Ausraster hat Zverev beim Tennis-Turnier in Acapulco nun allerdings sein durch den Sieg bei Olympia gerade etwas besseres Image wieder stark ramponiert.

Zverev schlug am Dienstag (Ortszeit) nach einer eigentlich unbedeutenden Niederlage im Doppel mehrmals mit seinem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl, auf dem der Unparteiische sogar noch saß. Einmal traf der 24-Jährige dabei beinahe den Fuß des Referees, den er kurz zuvor nach einer umstrittenen Entscheidung bereits mehrmals lautstark beleidigt hatte.

Die Herren-Organisation ATP reagierte sofort und schloss Zverev wegen "unsportlichen Verhaltens" vom weiteren Turnierverlauf aus. Der Münchner Peter Gojowczyk zog daher kampflos ins Viertelfinale ein. Nur wenige Stunden, nachdem sich Zverev mit seinem spektakulären Erstrundensieg um 4:55 Uhr morgens in die Geschichtsbücher des Tennis gespielt hatte, sorgte Zverev damit für ein unrühmliches Kapitel.

Zverev verliert mit Kumpel Melo das Match - und die Fassung

Wahrscheinlich wäre es angesichts der Strapazen - noch nie war ein Spiel auf der ATP Tour später zu Ende gegangen - klüger gewesen, auf einen Start im Doppel mit seinem Kumpel Marcelo Melo aus Brasilien zu verzichten. Doch Zverev spielte und verlor mit Melo zunächst gegen den Briten Lloyd Glasspool und den Finnen Harri Heliovaara im Match Tiebreak mit 2:6, 6:4, 6:10 - und danach völlig die Fassung. Dass er nach dem Ausraster seinen demolierten Schläger einem Fan schenkte, dürfte Zverev nur bei diesem Anhänger ein paar Sympathiepunkte gebracht haben.

Image bekommt wieder deutliche Kratzer

Ansonsten hat das Image des deutschen Sportlers des Jahres wieder deutliche Kratzer bekommen. International wird Zverev sowieso kritisch gesehen, laufen doch nach wie vor Ermittlungen der ATP gegen ihn wegen noch unbewiesener Gewaltvorwürfe seiner Ex-Freundin Olga Scharypowa. In der Heimat hatte sich das Bild des gebürtigen Hamburger dagegen zuletzt gewandelt. Die Art und Weise, wie Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold gewann und dabei stets glaubhaft versicherte, wie viel ihm diese Medaille für Deutschland bedeute, hatten seine Sympathiewerte deutlich steigen lassen.

Der aktuelle Ausraster beim Turnier in Acapulco reiht sich nun in seinen sportlichen Fehlstart ins Jahr 2022 ein. Mit großen Ambitionen und dem Ziel, endlich ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, war Zverev in die Saison gegangen. Doch bei den Australian Open war für ihn nach einer rätselhaften Leistung gegen den Kanadier Denis Shapovalov bereits im Achtelfinale Schluss. Die verpasste Titelverteidigung in Acapulco bedeutet nun ein weiteren Rückschlag, zumal er auch bei seinem Erstrundensieg gegen den Amerikaner Jenson Brooksby nur kämpferisch überzeugt hatte.

Weiter geht es für Zverev nun in der zweiten März-Woche in Indian Wells. Bis dahin wird er Zeit haben, sich über sein Verhalten Gedanken zu machen und zu überlegen, wie er sportlich doch wieder zu der Form findet, mit der er Ende 2021 noch die ATP Finals in Turin gewonnen hatte.