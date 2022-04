Nach Übertragungsabbruch in Russland: Die DFL setzt auf Anti-Kriegs-Botschaften

Einmal mehr hat der russische Sender Match-TV die Live-Übertragung eines Bundesligaspiels wegen Anti-Kriegsbotschaften abgebrochen. Die DFL hält an der Vertragsbeziehung dennoch fest, weil sie hofft, dass die entsprechenden Botschaften zumindest so die russische Zivilbevölkerung erreichen.

Denn das Wort "Krieg" steht mit Blick auf die Ukraine in Russland nach der Verschärfung des Mediengesetzes auf dem Index. "Spezial-Operation", unter diesem Duktus müssen nationale Medien über den brutalen Angriff auf das Nachbarland berichten.

Unabhängige oder Kreml-kritische Medien wie die Zeitung "Nowaja Gaseta" erklärten, dass sie daher bis zum Kriegsende vorerst nicht mehr erscheinen. Das Gros der Medien agiert linientreu mit dem Putin-Regime, das auch soziale Medien blockiert. Die Folge: Es dringen kaum noch unabhängige Informationen an die Bevölkerung.

DFL will vorerst nicht am Vertrag mit Lizenznehmer Match-TV rütteln

Nun brach der Lizenznehmer für Russland, Match-TV, am Wochenende die Übertragung des Topspiels zwischen dem BVB und RB Leipzig ab wegen proukrainischer Botschaften im Stadion. Bereits im März hatte es ähnliche Probleme gegeben. Am Vertrag rütteln will die DFL fürs Erste dennoch nicht, wie sie auf kicker-Anfrage mitteilte: "An den vergangenen Spieltagen waren Friedensappelle aus den Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga durch Live- und zeitversetzte Übertragungen für die russische Bevölkerung präsent. Zahlreiche Spiele wurden in voller Länge gezeigt. Gleichzeitig haben wir zur Kenntnis genommen, dass es - bis hin zum Übertragungsabbruch nach Anti-Kriegs-Botschaften - zum Teil auch massive Einschränkungen gegeben hat. Diese hat die DFL gegenüber Match TV in der gebotenen Deutlichkeit thematisiert."

Bilder kommen an - Liga will Menschen in Russland weiter erreichen

Anders als die Premier League oder die Ligue 1, die ihre Verträge in Russland ausgesetzt haben, setzt die Liga auf die Botschaften aus den Stadien. Dass es erneut zu mindestens einem Übertragungsabbruch kam, ist zumindest ein Argument dafür, dass die Bilder ankommen. Weiter heißt es in dem Liga-Statement: "Dass die DFL in der aktuellen Situation nicht von der Partnerschaft mit Match TV profitieren wird und die im Rahmen der Partnerschaft in dieser Saison noch ausstehenden Einnahmen zugunsten humanitärer Hilfe spendet, ist bekannt. Die DFL setzt gegenwärtig weiterhin auf die Möglichkeit, mit Friedensbotschaften aus den Stadien die Menschen in Russland zu erreichen. Zugleich beobachten wir selbstverständlich genau, ob und inwieweit diese Möglichkeit weiterhin gegeben ist."