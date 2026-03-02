Nach überstandenem Schienbeinbruch: Ellermann soll Gmünd zum Klassenerhalt verhelfen

Oft genug haben die Verantwortlichen des 1. FC Normannia Gmünd während der schwierigen Vorrunde im Tabellenkeller betont, wie sehr ihnen Kapitän Yannick Ellermann als Torwart und Führungsfigur abgeht. Nun ist der 29-jährige Keeper nach Schienbeinbruch schneller als erwartet zurück.

Pünktlich zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Winterpause steht Yannick Ellermann wieder im Gmünder Tor. Mit dem nach überstandener Verletzung zurückgekehrten Schlussmann verbinden sich im Gmünder Schwerzer die Hoffnungen, dass der Klub nach zwei erfolgreichen Jahren in der Oberliga auch am Ende dieser komplizierten Saison noch den Klassenerhalt schafft.

Dabei war die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic (7. Jahr) mit einem 5:1-Auftaktsieg über den FC Nöttingen in die Saison gestartet und erster Tabellenführer. Es folgten allerdings acht Spiele ohne Sieg, Sperren und Verletzungspech. Anfang September brach sich Torwart und Kapitän Yannick Ellermann im Auswärtsspiel beim FSV Hollenbach das Schienbein. Nach Abschluss der Vorrunde standen die Gmünder auf Platz 17, doch der Verein hielt am Trainer fest und wurde belohnt. Mit zwei Siegen vor der Winterpause verschaffte sich das Team noch etwas Luft. Im neuen Jahr spielte die Normannia bisher zweimal 1:1 gegen den TSV Essingen und beim Göppinger Sportverein.

In beiden Partien habe die Mannschaft gegen Top-Klubs eine fantastische Moral gezeigt, lobte Trainer Blaskic in Göppingen: "Sie ist wieder in Rückstand geraten, hat aber am Ende wieder einen Punkt mitgenommen." Und nun ist auch Kapitän Ellermann nach Operation und Reha zurückgekehrt. Eigentlich lag die diagnostizierte Ausfallzeit bei sechs Monaten. "Aber ich konnte schon nach vier Monaten wieder in die Vorbereitung einsteigen", berichtet Ellermann, der seine gesamte aktive Karriere im Normannia-Tor verbracht hat und damit Identifikationsfigur Nummer eins ist, "aktuell habe ich keine Probleme mehr, mir geht’s gut und ich freue mich, wieder dabei zu sein. Auch wenn ich ausdrücklich meinen Vertreter Pius Albrecht loben möchte, er hat es mit seinen 19 Jahren sehr gut gemacht".

Spitzenreiter Aalen wartet

In Göppingen agierte die Normannia eine Halbzeit lang in Überzahl, doch erst in Minute 90 plus 4 köpfte Torjäger Alexander Aschauer noch zum Ausgleich ein. "Man hat gemerkt, dass es nicht leicht ist, wenn Göppingen mit zehn Mann in der eigenen Hälfte verteidigt. Vom Spielverlauf her müssen wir deshalb mit dem Punkt zufrieden sein", analysierte Ellermann eine "sicher auch für die Zuschauer interessante Partie, eben ein Derby, in dem wieder alles drin war". Die Derby-Wochen gehen für die Normannia direkt weiter, nach Essingen und Göppingen ist Spitzenreiter VfR Aalen der nächste Gegner.

"Wir haben jetzt zweimal nach Rückstand noch einen Punkt geholt, darauf können wir mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf aufbauen", sagt Ellermann. Momentan steht die Normannia knapp über dem Strich in einer Oberliga, in der die Hälfte der Mannschaften sich nicht sicher fühlen darf. "Diese zwei Punkte jetzt können vielleicht am Ende wichtig und entscheidend sein".