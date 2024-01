Nach über sieben Jahren: Luthe kehrt nach Bochum zurück

Der VfL Bochum hat sich für die Rückrunde der Bundesliga auf der Torhüterposition verstärkt. Mit Andreas Luthe kommt ein alter Bekannter ins Ruhrgebiet.

Der Bundesligist gab die Verpflichtung des 36-jährigen Torhüters am frühen Montagabend bekannt, Luthe erhält ein Arbeitspapier über die restliche Saison bis zum 30. Juni 2024. Damit kehrt der Schlussmann dem 1. FC Kaiserslautern nach eineinhalb Jahren wieder den Rücken.

Reaktion auf Esser-Verletzung

"Wir mussten auf die Verletzung von Michael Esser reagieren und haben daher nach einem erfahrenen Torwart gesucht, der neben Manuel Riemann und Niclas Thiede die Anforderungen an unser Trainings- und Spielniveau verlässlich erfüllt", sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau in einer Vereisnmitteilung.

Im Sommer 2022 schloss er sich überraschend dem damaligen Zweitliga-Aufsteiger von Union Berlin kommend an. Luthe war sofort Stammkeeper hatte seinen Anteil am Klassenerhalt (kicker-Notenschnitt 3,19). Auch die laufende Saison begann er als Nummer 1 im Tor der Roten Teufel - bis er am 2. Spieltag bei der 0:3-Niederlage gegen Schalke 04 die Rote Karte sah.

Im Anschluss übernahm Julian Krahl seinen Posten und ließ sich nicht mehr verdrängen. Seither musste sich Luthe mit der Rolle als Backup zufriedengeben. In der Winterpause trat er dann mit seinem Wechselwunsch an die FCK-Verantwortliche heran. In der Rückrunde stand er nicht mehr im Kader.

Nun ist der Wechsel nach Bochum also fix. Zwar ist er auch beim VfL als Nummer 2 eingeplant hinter Manuel Riemann, der eigentliche Ersatzkeeper Michael Esser fehlt seit Sommer wegen Kniebeschwerden. Für Luthe ist es aber eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, war der Torhüter doch schon von 2001 bis 2016 beim VfL unter Vertrag. Für Bochum stand der 1,95-Meter Mann in der Saison 2009/10 schon dreimal in der Bundesliga auf dem Rasen, außerdem ganze 157-mal im deutschen Unterhaus zwischen 2010 und 2016 sowie zwölfmal im DFB-Pokal.

"Die Chance, meinem Heimatklub nochmal helfen zu können, konnte ich nicht ausschlagen. Ich bin überglücklich, wieder zuhause zu sein", sagt Andreas Luthe, der beim VfL die Rückennummer 26 erhält. "Mit dieser Nummer verbinde ich etwas Besonderes, mit ihr habe ich mein Profidebüt beim VfL feiern dürfen."

Nach vier Jahren in Augsburg und zwei Spielzeiten bei Union Berlin verschlug es Luthe eben zuletzt nach Kaiserslautern, nun kehrt der Schlussmann nach siebeneinhalb Jahren ins Ruhrgebiet zurück. Der FCK wiederum präsentierte in Person von Robin Himmelmann bereits einen Ersatz für Luthe.