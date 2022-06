Nach über sechs Jahren: Seiferth verlässt Bayreuth

Nach 245 Pflichtspielen bei medi Bayreuth verlässt Andreas Seiferth den Bundesligisten. Sein Vertrag wurde nicht verlängert.

Seiferth war Anfang 2016 zu den Oberfranken gekommen, zuvor hatte der gebürtige Berliner ein einjähriges Gastspiel bei Bayern München gegeben. Was anfänglich "nur als Durchgangsstation geplant war, war dann doch das Beste, was mir damals hätte passieren können", wird der Center auf der Website des Klubs zitiert. "Ich durfte unfassbar schöne und erfolgreiche Momente auf dem Platz miterleben, habe Freunde fürs Leben gewonnen und auf allen Ebenen viel gelernt."

Der 55-malige deutsche Nationalspieler, der parallel in Bayreuth studiert hat, betont: "Während der bekanntermaßen herausfordernden abgelaufenen Saison ist in mir der Wunsch nach Veränderung jedoch immer weiter gewachsen." So kam es, dass der Vertrag nun nicht mehr verlängert wurde. "Die Entscheidung, Andi gehen zu lassen, war sehr hart für mich", sagt Bayreuths neuer Coach Lars Masell. "Andi und seine Fähigkeiten werden uns fehlen." Der Klub habe sich aber dazu entschlossen, in Zukunft verstärkt auf jüngere Spieler zu setzen.

Die Chance auf ein neues Kapitel

Wohin es Seiferth nach 179 Bundesliga-Spielen für Bayreuth nun zieht, steht noch nicht fest. "Nachdem sich mein Master Studium an der Uni Bayreuth nun auch auf der Zielgeraden befindet, bietet sich nun die Chance, an einem neuen Standort noch einmal voll anzugreifen und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen", erklärt er.