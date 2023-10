Nach über fünf Jahren: Düsseldorf ersetzt Michaty durch Langeneke

Die U 23 der Düsseldorfer Fortuna wird künftig von Jens Langeneke gecoacht. Der Zweitliga-Klub trennt sich damit von Nicolas Michaty, der seit 2018 in der Verantwortung war.

Jens Langeneke heißt der Neue beim Regionalligateam der Düsseldofer Fortuna. Der Ex-Profi und bisherige U-19-Coach der Rot-Weißen übernimmt die Mannschaft mit sofortiger Wirkung von Nicolas Michaty (50), der im Juli 2018 zur Fortuna kam und die zweite Mannschaft damit in der sechsten Saison trainierte.

Mit dem Wechsel auf der Kommandobrücke sei "eine ohnehin geplante Personalveränderung" vorgezogen worden, schreibt der Verein in einer Meldung. Zudem habe man auf die aktuelle sportliche Entwicklung reagiert: Jüngster Negativhöhepunkt war dabei das 0:5 am Samstag beim neuen Tabellenführer 1. FC Düren. Damit steht die U 23 nach zwölf Spieltagen mit Rang 16 auf einem direkten Abstiegsplatz.

"Ein großes Trainertalent"

"Diese Saison war bisher mit einigen Problemen behaftet, so dass wir einen neuen Impuls setzen wollen. Um bereits frühzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen, haben wir uns dazu entschieden, dass Jens Langeneke ab sofort und nicht erst zur neuen Saison aufrücken wird. Wir haben mit Jens ein großes Trainertalent in den eigenen Reihen und trauen ihm auch perspektivisch die Weiterentwicklung der Mannschaft zu", so Klaus Allofs. Der Vorstand Sport & Kommunikation der Fortuna schickt aber auch Worte des Dankes an den scheidenden Übungsleiter: "Nico Michaty hat als Trainer der U 23 sehr gute Arbeit geleistet und war maßgeblich daran beteiligt, dass das Team immer wieder für Spieler zum Sprungbrett in den Profibereich wurde."

Auch Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sendet einen" ausdrücklichen Dank" an Michaty, "der unsere U 23 über viele Jahre in der Regionalliga West etabliert hat, was für die Fortuna von großer Bedeutung ist."

274 Spiele für die Profis

Mit Langeneke (46) übernimmt nun ein Coach, der zwischen 2006 und 2015 insgesamt 274 Spiele für die Profis und die U 23 der Düsseldorfer bestritt. Nach seiner aktiven Karriere begann Langeneke seine Laufbahn als Trainer im Düsseldorfer Nachwuchs, betreute von 2017 bis 2022 zunächst die U 17, ehe er zur U 19 aufrückte. Nun folgt der Schritt zur U 23.

"Mit Jens Langeneke kommt es nun kurzfristig darauf an, die Mannschaft in der Liga zu stabilisieren. Zudem geht es um die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler, damit wir das Potenzial unseres Vereins voll ausschöpfen können", so Vollmerhausen, "alle diese Fähigkeiten hat Jens Langeneke als Trainer in den vergangenen Jahren bereits nachgewiesen." Er soll dabei weiter von Andreas Lambertz und Ahmet Cebe assistiert werden. Über eine Nachfolgeregelung für die U 19 will der Verein zeitnah informieren.