Nach über drei Jahren Pause: Balotelli ist zurück in der italienischen Nationalmannschaft

Roberto Mancini kennt Mario Balotelli noch ganz genau aus den gemeinsamen Tagen bei Manchester City, Premier-League-Meisterschaft 2011/12 inklusive. Vergessen hat der italienischen Nationaltrainer das "Enfant Terrible" nie - und es nun sogar nach langer Abstinenz zurück zur Squadra Azzurra geholt.

Dass sich Mario Balotelli in seiner Fußballkarriere bereits so einige Schnitzer auf und vor allem auch abseits des Spielfeldes erlaubt hat, dürfte bekannt sein. Und auch in der jüngeren Vergangenheit ist es nicht still um den inzwischen schon 31-jährige Stürmer geworden.

Balotellis Engagement bei Brescia Calcio nämlich sollte zuletzt genauso jäh enden wie das bei Zweitligist Monza, es sollte jeweils nicht sein.

Doch seit 2021 ist der frühere Inter-, ManCity-, Milan- oder auch Liverpool-Profi wieder erfolgreicher unterwegs - und zwar im türkischen Oberhaus für Adana Demirspor. Dort unter dem ehemaligen Roma- und Nationalspieler Vincenzo Montella stehen für Balotelli in 19 Ligaspielen immerhin acht Tore und einige Assists zu Buche, was auch seinem ehemaligen Coach bei den Citizens und auch schon ganz früher bei Inter Mailand, Roberto Mancini, nicht entgangen ist.

35 Mann starker Kader für das große Ziel

Der 57-Jährige hat in der Vergangenheit immer mal wieder über Balotelli gesprochen und ein mögliches Comeback nie komplett ausgeschlossen. Und nun ist es soweit: Erstmals seit September 2018, einem 1:1 gegen Polen in der Nations League, steht der Angreifer wieder im Kader der italienischen Auswahl. Genauer gesagt ist "Balo" Teil eines 35-köpfigen Kaders, der für einen Lehrgang vom 26. bis 28. Januar nominiert worden ist. Hier soll der Grundstein vor dem im März anstehenden Play-offs in Richtung WM 2022 in Katar gelegt werden.

Dass der Stürmer zwischenzeitlich gar mehrere Monate komplett ohne Verein gewesen ist, lässt er aktuell mit guter Leistung vergessen. Nun kann Balotelli zeigen, dass in ihm noch immer viel Qualität steckt. Und Qualität sucht die Squadra Azzurra dieser Tage vor allem in der Offensive: Denn schon beim Gewinn der Europameistschaft im Sommer 2021 hat sich gezeigt, dass sowohl Ciro Immobile (Lazio Rom) als auch Andrea Belotti (FC Turin) nicht regelmäßig sowie auch oft genug Tore erzielen.

Und Treffer werden gebraucht, wenn es am 24. März (20.45 Uhr) in nur einem entscheidenden Spiel zunächst gegen Nordmazedonien geht. Im Anschluss würde entweder Portugal oder die Türkei warten.