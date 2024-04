Nach über 20 Jahren im VfL-Trikot: Pfullinger Eigengewächs legt Handball-Pause ein

Der VfL Pfullingen muss in der kommenden Saison auf Eigengewächs Philipp Mager verzichten.

Der Rückraumspieler, der seit den Minis nur das VfL-Trikot trug, jahrelang das Spiel der zweiten Männermannschaft geprägt hat und regelmäßig auch im Drittligateam zur Stelle war, hat sich dazu entschieden, eine Handball-Pause einzulegen.

"Ein echter Arbeiter auf dem Spielfeld"

"Philipp war in der zweiten Mannschaft ein absoluter Leistungsträger und über Jahre hinweg eine verlässliche Größe. Er ist ein Pfullinger Junge, ein echter Arbeiter auf dem Spielfeld und maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass Männer 2 den Sprung in die Verbandsliga geschafft hat. Darüber hinaus war auf Philipp auch im Anschlusskader von Männer 1 immer Verlass", so Simon Tölke, Sportlicher Leiter des Drittligateams des VfL Pfullingen.

"Mit seinem starken Eins-gegen-Eins, seiner Abwehr-Qualität und seiner Mentalität hat er uns immer geholfen. Er war immer bereit, im Training und bei Spielen mit auszuhelfen und dabei hat er mehrfach bewiesen, dass er immer wieder einen Beitrag zum Erfolg des Drittligateams leisten kann", erklärt Tölke.

Fokus auf Beruf und Privates

Nach weit über 20 Jahren im VfL-Trikot hat sich Philipp Mager nun entschieden, eine Handball-Pause einzulegen, um sich auch mehr auf seine berufliche Karriere und Privates zu konzentrieren. "Ganz aufhören will ich eigentlich noch nicht, aber momentan hat es für mich persönlich nicht mehr umfänglich zufriedenstellend gepasst", erklärt der 29- Jährige.

"Mit Philipp Mager wird der VfL Pfullingen in der kommenden Saison ein echtes Eigengewächs verlieren, ich bin mir aber sicher, dass er in irgendeiner anderen Form dem Verein treu bleiben wird und beide Männermannschaften weiterhin unterstützten wird", sagt Simon Tölke.

Dies bestätigt auch Philipp Mager. "Falls im Laufe der Saison irgendwann bei Männer 1 wieder mal zu einer Verletzungsmisere kommen sollte, bin ich natürlich gerne bereit jederzeit auszuhelfen", erklärt der Rechtshänder und fügt abschließend hinzu: "Jetzt will ich aber erst noch mit Männer 2 den Klassenerhalt schaffen und gegebenenfalls nochmals für M1 ein paar Spiele machen!"