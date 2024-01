Nach turbulenter Saison: Michigan gewinnt College-Meisterschaft

#79: NFL Preview Week 18 - Play-off-Picture!

Der letzte Spieltag der NFL Regular Season steht an: Welche Teams schaffen noch den Sprung ins gelobte Land und qualifizieren sich für die Play-offs? Das gesamte Picture der Liga nehmen Detti, Jan und Grille in der neuen Folge von "Icing the kicker" ausführlich unter die Lupe und sprechen darüber, welche Szenarien in Woche 18 möglich sind.