Nach turbulenten Tagen: "Wahnsinns-Erleichterung" bei Rot-Weiss Essen

Beim 2:1-Auswärtserfolg von Rot-Weiss Essen in Dortmund stand die Schiedsrichterin gleich zweimal im Fokus. RWE kann sich nichtsdestotrotz über die drei Punkte freuen, die genau zum richtigen Zeitpunkt kamen.

Während sich die Essener Mannschaft vor dem prallgefüllten Auswärtsblock im Signal-Iduna-Park noch ausgiebig von den mitgereisten Anhängern feiern ließ, trat mit Trainer Jan Zimmermann der erste Dortmunder Vertreter nach der Partie vor das "MagentaSport"-Mikrofon. Der 44-Jährigte zeigte sich dabei insbesondere enttäuscht von der ersten Halbzeit, in der sein Team "überhaupt nicht präsent" aufgetreten und "überhaupt nicht in den Zweikämpfen und im Spiel" gewesen sei. "Mit einer guten Leistung", erklärte der Coach der Borussen, hätte man "mindestens einen Punkt holen können", doch dafür seien schlichtweg "nicht genügend Spieler an ihre Leistungsgrenze gekommen".

Ja, klar. Also... Elfmeter... Elfmeter. BVB-Trainer Jan Zimmermann (44)

Für Zimmermann galt deswegen auch die Aufreger-Szene des Spiels, ein nicht gegebener Strafstoß nach Foulspiel an Linksverteidiger Guille Bueno in der 60. Minute, nicht als Ausrede für die dritte Saisonniederlage des BVB. Angesprochen auf die beiden kniffligen Situationen in Essens Strafraum - Dortmunds strittigem Elfmeter in der 57. Minute nach Foulspiel von Mustafa Kourouma an Julian Hettwer und eben jener Aktion drei Minuten später, bei der der nötige Pfiff jedoch ausblieb - konnte sich der Trainer der Schwarz-Gelben aber zumindest eine kurze Spitze gegen das Schiedsrichtergespann um die Unparteiische Dr. Riem Hussein nicht verkneifen: "Ja, klar. Also... Elfmeter... Elfmeter", machte Zimmermann kurz, aber unmissverständlich klar.

Etwas akribischer blickte RWE-Coach Christoph Dabrowski anschließend auf die Elfmeter-Situationen zurück, wenngleich sich aber auch der 45-Jährige entschieden zurückhielt: "Die Schiedsrichterin hat den Elfmeter gegeben. Aber man sieht ja, dass er den Ball auch spielt. Aber es ist müßig, das sage ich ganz ehrlich. Es gab ja noch eine Situation, da pfeift sie nicht. Also von daher: pari pari. Wir haben das Spiel gewonnen, deswegen ist es jetzt einfach, darüber zu reden."

Mit voller "Überzeugung" zum vierten Saisonsieg

Deutlich wohlwollender sprach Dabrowski stattdessen über die "Reaktion", die seine Mannschaft mit dem Treffer zum 2:1 nur wenige Augenblicke nach dem Elfmeter-Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:1 gezeigt hatte. "Das ist fantastisch", startete Essens Trainer und führte aus, dass ihm vor allem diese "Überzeugung", die Torschütze Torben Müsel bei seinem Kopfballtreffer ausgestrahlt hatte, imponiert hätte.

Im Verbund mit den Fans, die das Team bereits "bei der Anfahrt mit dem Bus vor dem Stadion empfangen" hätten, habe der Auswärtssieg Dabrowski gezeigt, "dass wir eine Mannschaft sind und dass wir Rückschläge verkraften". Damit spielte der 45-Jährige selbstverständlich auf die ereignisreichen Tage bei RWE an, das zuletzt nicht nur zwei Klatschen in Haching (0:4) und gegen Verl (0:5) hatte einstecken müssen, sondern dazu unter der Woche auch noch mit der Freistellung von Kapitän Felix Bastians für Aufsehen gesorgt hatte.

Sommer-Neuzugang Sapina feiert positives Kapitäns-Debüt

Bastians, der während seiner Karriere 69-mal für die Essener aufgelaufen war, wurde wie angekündigt von Vinko Sapina als Nachfolger der Spielführerbinde ersetzt. Den Start in seine Kapitäns-Laufbahn bei RWE hätte sich der defensive Mittelfeldmann, der erst im Sommer aus Verl an die Hafenstraße gewechselt war, kaum besser vorstellen können: "Wir hatten turbulente und schwierige letzte sechs, sieben Tage. Deswegen ist das heute einfach eine Wahnsinns-Erleichterung", freute sich der 28-Jährige nach dem Schlusspfiff. "Wir sind gerade durchgelaufen durch die Fans - unglaublich, wer hier alles da ist. In jedem Gesicht hat man einfach eine pure Erleichterung gesehen", so Sapina.