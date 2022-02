Nach "turbulenten" Tagen: Salzburg kann beim LASK antreten

Wie Red Bull Salzburg mitteilte, wird der Serienmeister am Mittwoch zum Nachholspiel beim LASK antreten können. Die am Montag durchgeführten Corona-Tests fielen "zu einem wesentlichen Teil" negativ aus.

Salzburg wird am Mittwoch beim LASK antreten. APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL

Der 21. Spieltag der österreichischen Bundesliga wird definitiv am Mittwoch abgeschlossen werden. Nach einem Corona-Ausbruch bei Red Bull Salzburg - insgesamt wurden im Verein in der vergangenen Woche 32 Personen positiv auf das Virus getestet - ist der aktuelle Tabellenführer für das Nachholspiel beim LASK wieder spielfähig. Das teilten die Mozartstädter in einer Pressemitteilung mit.

Demnach fielen die am Montag durchgeführten Corona-Tests bei den zuletzt 17 infizierten Spielern "zu einem wesentlichen Teil" negativ aus. Wie viele Akteure nach wie vor mit dem Virus infiziert sind, gab der Verein auf kicker-Nachfrage nicht preis. Zumindest können die Salzburger aber gemäß der Bundesliga-Richtlinien wieder 14 Feldspieler plus zwei Torhüter aufbieten.

Salzburg will "rasch in Schwung kommen"

"Die letzten Tage waren für uns sehr turbulent und herausfordernd, denn die Vorbereitung auf die bevorstehenden schwierigen Spiele ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. So konnten wir lediglich mit einer sehr kleinen Gruppe trainieren, und auch die Behandlung der verletzten oder angeschlagenen Spieler war nur sehr eingeschränkt möglich", wurde Sportdirektor Christoph Freund zitiert.

Dennoch richtet sich der Blick des Champions-League-Achtelfinalisten nun wieder nach vorne. "Wir haben alle gemeinsam versucht, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass wir rasch wieder in Schwung kommen, und vor allem jene Spieler, die zuletzt pausieren mussten, bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten", so Freund.

Am 8. März steht für Salzburg das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern an. Das Hinspiel endete 1:1.