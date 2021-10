Nach Tritt in Unterleib: Essener Schiedsrichter setzt Kreisliga-Spiel fort

In der Kreisliga B Essen 2 hat sich am Sonntag ein heftiger Gewaltausbruch zugetragen, der jedoch eine bemerkenswerte Fortsetzung nahm: Anstatt nach einem brutalen Tritt in den Unterleib das Spiel abzubrechen, entschied sich der Schiedsrichter für eine Fortsetzung der Partie.

Heftiger Tritt gegen den Schiedsrichter: In der Essener Kreisliga B 2 wurde am Sonntag ein weiteres unrühmliches Kapitel über Gewalt im Amateurfußball geschrieben. imago images/Claus Bergmann