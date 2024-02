Nach Trimmel-Sperre: Vakanz auf der rechten Außenbahn

Im Nachholspiel in Mainz steht Union Berlin gehörig unter Druck. Wenn die Abstiegsgefahr nicht größer werden soll, ist verlieren verboten.

Mit dem Nachholspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union wird am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Bundesliga-Tabelle begradigt. Die Berliner könnten sportlich allerdings wieder mächtig in Schieflage geraten, wenn in Mainz nicht gepunktet werden sollte.

Aktuell hat Union mit 17 Zählern als Tabellen-15. zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16, den der 1. FC Köln einnimmt. Sechs Punkte hinter den Eisernen folgen Mainz und Aufsteiger Darmstadt 98.

Der Partie kommt aus Union-Sicht eine große Bedeutung zu. "Natürlich ist es eine sportliche Situation, die nicht einfach ist. Der Druck war in den letzten Wochen schon groß. Er wird auch nicht vorbei sein, wenn wir in Mainz gewinnen sollten", sagte Marie-Louise Eta.

Die Co-Trainerin vertrat auf der Pressekonferenz am Dienstag erneut Chefcoach Nenad Bjelica, obwohl dieser nach seinem Aussetzer in der Partie beim FC Bayern München (0:1) vom DFB nur für den Spieltag gesperrt ist. In Mainz muss Bjelica zum dritten und letzten Mal von der Tribüne aus zuschauen. Die Startformation wird sich gegenüber der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig auf jeden Fall ändern.

Es fehlen Christopher Trimmel und Lucas Tousart. Kapitän Trimmel wurde nach seinem Feldverweis in Leipzig vom DFB für zwei Partien gesperrt. Mittelfeldmann Tousart reiste am Dienstag nicht mit nach Mainz, weil die Partnerin des Franzosen ein gemeinsames Kind auf die Welt brachte. Der Ausfall von Trimmel wiegt doppelt schwer, weil mit dem seit einigen Wochen verletzt fehlenden Josip Juranovic auch der zweite nominelle rechte Außenverteidiger passen muss.

Deshalb bleibt Union nur die Improvisation. Für diese Position kommen vielleicht Andras Schäfer, Alex Kral oder Paul Jaeckel in Frage. Jerome Roussillon oder Robin Gosens könnten natürlich auf der ungewohnten rechten Seite aushelfen. Roussillon war aber zuletzt angeschlagen. Die Eisernen könnten auch auf eine Abwehr-Viererkette oder eine sehr offensive Variante umstellen.

Union wartet seit sechs Auswärtspartien auf ein Tor in der Fremde

Wie Kral kehren auch Torwart Frederik Rönnow und Verteidiger Diogo Leite ins Aufgebot zurück. Das Trio hatte in Leipzig wegen eines Infekts gefehlt. Trotz seines starken Union-Debüts in der Messestadt muss Alexander Schwolow wohl wieder seinen Platz für Rönnow räumen.

Da auch Sechser Rani Khedira und Offensivmann Kevin Volland im Gegensatz zu Leipzig von Beginn an auflaufen könnten, stehen möglicherweise etliche Änderungen bei den Köpenickern an. Wer auch immer spielt, es gilt den Makel der schlechtesten Auswärtsmannschaft der Liga abzustreifen. Der FCU hat erst vier Punkte in der Fremde geholt. Seit sechs Spielen gab es nicht einen einzigen Treffer auswärts.