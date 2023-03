Nach Trennung von Day: Shiffrin hat neue Trainerin

Mikaela Shiffrin hat eine neue Cheftrainerin. Die fünfmalige Gesamtweltcup-Siegerin und mit 87 Weltcup-Einzelerfolgen erfolgreichste Skirennfahrerin der Historie wird künftig von Karin Harjo betreut.

Das teilte der US-Verband am Montag mit. Shiffrin und Harjo haben in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet, aktuell trainiert Harjo noch das kanadische Frauen-Team um die überraschende Slalom-Weltmeisterin Laurence St-Germain. Shiffrin hatte sich während der WM in Frankreich im Februar von ihrem langjährigen Coach Mike Day getrennt.

"Trainerinnen stärker ins Rampenlicht rücken"

Es gehe ihr auch darum, "Trainerinnen stärker ins Rampenlicht zu rücken", kommentierte Shiffrin die Entscheidung für die Norwegerin Harjo in den sozialen Medien. In dieser Woche steht für die Ausnahmeathletin aus Colorado noch das Saisonfinale in Soldeu (Andorra) an.

Zuletzt hatte Shiffrin den Weltcup-Rekord des Schweden Ingemar Stenmark geknackt und Geschichte geschrieben.

Harjo hatte vor ihrem Engagement in Kanada ab 2015 bereits im US-Verband und dabei unter anderem auch mit Lindsey Vonn zusammen gearbeitet.