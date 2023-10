Nach Trainingsabbruch: Grünes Licht für Tabakovic

Hertha BSC kann bei der anstehenden Dienstreise nach Franken auf seinen Torjäger setzen. Haris Tabakovic (29), der unter der Woche das Training abbrechen musste, ist am Sonntag im Spiel beim 1. FC Nürnberg dabei.

In einem Zweikampf war der Schweizer im Training am Mittwoch am rechten Knie getroffen worden und hatte die Übungseinheit vorzeitig beendet. Doch sein Mitwirken in Nürnberg ist nach den Worten von Pal Dardai nicht gefährdet. "Ich denke, es geht ihm gut", sagte der Cheftrainer des Bundesliga-Absteigers in der Spieltagspressekonferenz am Freitag.

"Ich war derjenige, der ihn sofort reingeschickt hat. Er war sofort in der Kabine, die Physios haben ihn sehr gut behandelt. Dadurch hat er keine Beschwerden und wieder voll mittrainiert." Der Stürmer, den Hertha im Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 500.000 Euro Ablöse von Austria Wien loseisen konnte, führt aktuell mit sieben Treffern gemeinsam mit Cedric Teuchert (Hannover 96) die Torjägerliste der 2. Liga an.

Dardai: "Es gibt ungefähr zehn, zwölf ähnlich gute und gut organisierte Mannschaften"

In Nürnberg will Tabakovic, der in den jüngsten drei Liga-Spielen torlos blieb, an seinen starken Saisonstart anknüpfen - und sein Klub den Aufwärtstrend fortsetzen. "In der 2. Liga gibt es ungefähr zehn, zwölf ähnlich gute und gut organisierte Mannschaften", sagte Dardai. "Nürnberg gehört dazu. Das ist eine stabile Mannschaft, das wird nicht einfach für uns." Seine Empfehlung: "Geh‘ nach Nürnberg, zeig‘ Respekt, sei bescheiden und gewinn‘ das Spiel. Die Jungs haben gut gearbeitet diese Woche. Aber es kommt der Spieltag und der Moment, da musst du schlau sein." Von den vergangenen sechs Liga-Spielen gewann Hertha vier, der Fehlstart ist korrigiert.

Schon bei der Mitgliederversammlung des Hauptstadt-Klubs am Sonntag hatte der Ungar sein Vorhaben für das restliche Kalenderjahr umrissen und gesagt: "Mein Ziel ist, wenn die Mannschaft dran bleibt und wir keine Verletzten haben, bis Weihnachten den vierten oder fünften Platz zu erreichen."

Erstmals seit der Saison 2019/20: Gelingt Hertha der dritte Liga-Auswärtssieg in Serie?

Am Freitag bekräftigte Dardai: "Was ich ausgegeben habe, ist machbar: Platz sechs, fünf oder vier. Als Trainer kann ich nicht hier sitzen und erzählen: Der zwölfte Platz ist gut. Ich habe immer gesagt, bis Weihnachten brauchen wir einen einstelligen Platz, an dem wir noch etwas Licht sehen. Wenn wir den November-Block gut machen, werden wir hier alle glücklich machen - wenn nicht, sind wir im Niemandsland. Niemandsland wäre nach dem, was im Sommer passiert ist, auch nicht schlecht. Aber ich habe eine andere Perspektive und einen anderen Weg, den ich gesucht habe und forciere."

Sollte Hertha am Sonntag gewinnen, wäre das der dritte Liga-Auswärtssieg in Serie. Zuletzt war das den Berlinern - damals eine Etage höher - zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 unter den Trainern Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri geglückt (1:0 in Leverkusen, 2:1 in Wolfsburg, 2:1 in Paderborn). Es war die Zeit, als sich das Corona-Virus auf den Weg um die Welt machte - und bei Hertha der Größenwahn grassierte.