Nach Tragödie in Indonesien: Zwei Vereins-Vertreter lebenslang gesperrt

Nach der tödlichen Massenpanik in einem Fußballstadion in Indonesien gibt es weitere personelle Konsequenzen. Unter den Toten sind viele Minderjährige.

Das Kanjuruhan Stadium in Malang nach der Tragödie. picture alliance / AA

Am Dienstag wurden zwei Funktionäre des Arema FC mit einer lebenslangen Sperre belegt. Dies teilte der indonesische Fußballverband mit. "Abdul Haris als leitender Spielorganisator und Suko Sutrisno als Spielsicherheitskoordinator sind lebenslang nicht mehr zu fußballerischen Aktivitäten zugelassen", sagte Erwin Tobing, Mitglied der Disziplinarkommission des Verbandes (PSSI).

Zudem dürfe Arema FC für den Rest der Saison keine Spiele mehr ausrichten und müsse eine Geldstrafe in Höhe von 250 Millionen Rupien (16.600 Euro) zahlen, so PSSI. Bereits am Montag war der Polizeichef der Stadt Malang von seinem Amt entbunden worden. Neun weitere Beamte wurden suspendiert.

Mehr als 130 Tote

Bei der Massenpanik im Kanjuruhan-Stadion auf der Insel Java waren nach der Partie zwischen Arema und Persebaya am Wochenende den Behörden zufolge mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen, etwa 300 weitere wurden teils schwer verletzt. Unter den Toten sind den Behörden zufolge auch Dutzende Minderjährige. Die Polizei hatte massiv Tränengas eingesetzt, viele Opfer starben an Sauerstoffmangel.