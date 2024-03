Nach Tränen gegen Augsburg: DFB sperrt Wimmer nur für ein Spiel

Nach seiner unberechtigten Roten Karte gegen Augsburg verpasst Patrick Wimmer das Debüt des neuen Wolfsburg-Trainers Ralph Hasenhüttl - mehr aber nicht.

Für Patrick Wimmer hätte die Zusammenarbeit mit Niko Kovac kaum bitterer enden können. Im letzten Spiel des Trainers an der Seitenlinie des VfL Wolfsburg flog der 22 Jahre alte Flügelstürmer mit einer unberechtigten Roten Karte vom Platz und leitete damit unverschuldet das Ende der Kovac-Ära beim VfL ein.

Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg hatte Wimmer in seinem ersten Startelfeinsatz seit Oktober zunächst sein erstes Saisontor erzielt, eher er sich nach einem Ballverlust ein Foul mit weitreichenden Folgen leistete: Schiedsrichter Timo Gerach entschied fälschlicherweise auf Notbremse und blieb trotz VAR-Eingriff dabei, der FCA nutzte den fälligen Freistoß zum 1:1 und gewann in Überzahl schließlich mit 3:1.

Wimmer, der zwischen Ende Oktober und Mitte Februar wegen eines Syndesmoserisses ausgefallen war, weinte hemmungslos, zog sich das Trikot über das Gesicht und schlug vor Zorn gegen den Spielertunnel. Immerhin: Lange wird der VfL-Topscorer der vergangenen Saison seiner Mannschaft nicht fehlen. Am Montag sprach das DFB-Sportgericht "wegen eines unsportlichen Verhaltens" eine Sperre von nur einem Spiel aus, die Spieler und Verein akzeptiert haben.

Wimmer schreibt mit seinem Platzverweis sogar VfL-Geschichte

Heißt: Wimmer verpasst zwar nach der Länderspielpause das Debüt von Kovac-Nachfolger Ralph Hasenhüttl im Gastspiel bei Werder Bremen (30. März, 15.30 Uhr), steht aber schon acht Tage später gegen Borussia Mönchengladbach (7. April, 17.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) wieder zur Verfügung und darf auf seinen zehnten Saisoneinsatz hoffen.

Für einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Wölfe reichte der erste Platzverweis in Wimmers Profikarriere und der vierte für einen Wolfsburger in dieser Saison allerdings: Der achtmalige österreichische Nationalspieler war der erste VfL-Profi, der in einem Bundesligaspiel ein Tor erzielte und dann Rot sah.