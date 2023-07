Nach Tousart: Auch Schwolow wechselt von Hertha zu Union

Kurz nach seiner Vertragsauflösung bei Hertha BSC hat Alexander Schwolow einen neuen Verein gefunden. Der Torwart schließt sich Union Berlin an.

Bleibt in Berlin, wechselt aber den Verein: Torwart Alexander Schwolow. IMAGO/Metodi Popow

Erst am Vormittag verkündete Hertha BSC, dass der ursprünglich bis 2025 gültige Vertrag mit Leih-Rückkehrer Alexander Schwolow aufgelöst wurde. Der Torwart kam 2020 für sieben Millionen Euro aus Freiburg und absolvierte anschließend 51 Bundesligaspiele für die Herthaner.

Im vergangenen Sommer entschied sich der Verein dann allerdings, dem jüngeren Oliver Christensen das Vertrauen zu schenken. Schwolow schloss sich leihweise dem FC Schalke 04 an, für den er in der Bundesliga 23-mal auflief.

Nun, nur kurz nach der Vertragsauflösung, hat der 31-Jährige bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. Schwolow wechselt ablösefrei zu Union Berlin. Zur Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angabe.

Schwolow "war schnell bereit, die Herauforderung anzunehmen"

"Alex ist ein gestandener Bundesliga-Torwart. Trotz seiner zuletzt nicht einfachen Situation war er schnell bereit, die Herausforderung Union anzunehmen, um selbst zu alter Stärke zurückzufinden", erklärte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Pressemitteilung.

Der Schlussmann lobt derweil die Arbeit beim vorherigen Rivalen: "Union hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und bietet ein ganz hervorragendes Umfeld, in dem hochprofessionell, mit Ruhe und viel Sachverstand gearbeitet wird." Als "überzeugter Teamplayer" wolle Schwolow "einen aktiven Beitrag" zu einer weiteren erfolgreichen Saison leisten.

Zweiter Wechsel innerhalb Berlins in kurzer Zeit

Der Keeper ist damit bereits der zweite Spieler, der in diesem Sommer innerhalb der Stadtgrenzen wechselt. Zuvor sicherten sich die Unioner die Dienste von Lucas Tousart. Den Franzosen ließen sich die Köpenicker eine Sockelablöse von drei Millionen Euro kosten, die per Boni auf fünf bis sechs Millionen ansteigen kann.

Bei Union Berlin soll Schwolow, der die Erfahrung von 199 Bundesliga-Partien mitbringt, "die Optionen erhöhen", wie Ruhnert erklärt. Der Neuzugang wird zunächst zweiter Torwart und soll Druck auf den Stammkeeper Frederik Rönnow ausüben. Zuletzt hatte diese Rolle Lennart Grill inne, der schloss sich allerdings in diesem Sommer per Leihe Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück an, um weitere Spielpraxis zu sammeln.

Vor Schwolow unterschrieb neben Tousart auch schon Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen, zuletzt leihweise beim Karlsruher SC) fest an der alten Försterei. Außerdem wurden Diogo Leite (FC Porto) und der mittlerweile verliehene Grill (Bayer Leverkusen) nach ihrer Leihe fix verpflichtet. Hinzu kommen die drei neuen Leihgaben Brenden Aaronson (Leeds United), David Datro Fofana (FC Chelsea) und Alex Kral (Spartak Moskau, zuletzt FC Schalke 04).