Nach tödlichem Schlag auf dem Platz: Bewährungsstrafe für 17-Jährigen

Bei einer Schlägerei nach einem Fußballturnier wurde im vergangenen Jahr ein Jugendlicher tödlich verletzt. Der Angreifer, der in Folge zehn Monaten in Untersuchungshaft saß, ist am Donnerstag nun verurteilt worden.

Im Frankfurter Landgericht wurde am Freitag das Urteil gegen einen 17-Jährigen gesprochen. IMAGO/epd