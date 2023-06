Nach Tod von Mäder: 6. Etappe der Tour de Suisse abgesagt

Die Organisatoren der Tour de Suisse haben auf den Tod von Gino Mäder reagiert und auf die für Freitag geplante Durchführung der 6. Etappe verzichtet.

Nachdem am Freitagmittag der Tod des am Donnerstag schwer gestürzten Gino Mäder publik wurde, hatte es zunächst geheißen, dass der Start der 6. Etappe "auf unbestimmte Zeit" verschoben werde. Später wurde dann das Teilstück am Freitag offiziell abgesagt. Stattdessen werde das Fahrerfeld in Erinnerung an Mäder eine Gedächtnisfahrt über die letzten 30 Kilometer der geplanten sechsten Etappe absolvieren. Die Gedenkfahrt solle um 16 Uhr (MEZ) starten. Die Ankunft am Zielort Oberwil-Lieli sei dann für 16.40 Uhr geplant. Anschließend sollten weitere Informationen folgen.

Wie es nach dem tragischen Tod von Mäder mit der Tour de Suisse weitergeht, steht noch nicht endgültig fest. Die Schweizer Nachrichtenagentur "sda" berichtet, dass die Verantwortlichen der Tour de Suisse nach Absprache mit Mäders Team Bahrain-Victorious sowie Mäders Familie entschieden haben, die Veranstaltung fortzusetzen. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Fest steht allerdings, dass im Falle einer Fortführung sich das Team Bahrain-Victorious zurückziehen wird.

Mäder war am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albula-Pass in den Zielort LaPunt schwer gestürzt und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Am Freitag erlag er in einem Krankenhaus in Chur seinen schweren Verletzungen.