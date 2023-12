Nach Terzic-Kritik: Siebert erklärt sich und kontert

Edin Terzic übte nach Dortmunds 1:1 in Leverkusen deutliche Kritik an Schiedsrichter Daniel Siebert. Nun erklärt dieser seine Entscheidung - und was er von Terzics Aussagen hält.

In Leverkusen immer wieder im Fokus: Daniel Siebert (li.), hier mit Mats Hummels. IMAGO/Jürgen Schwarz