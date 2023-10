Nach Terror in Brüssel und Israel: Schweigeminute vor Quali-Spielen

Nach dem tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fans in Brüssel und dem Terror in Israel wird es am Dienstagabend vor den EM-Qualifikationsspielen eine Schweigeminute geben.

"Die UEFA kann bestätigen, dass heute Abend bei allen Qualifikationsspielen zur UEFA EUR0 2024 eine Schweigeminute zum Gedenken an alle Mitglieder der europäischen Fußballfamilie, die in den letzten Tagen in Europa und Israel getötet wurden, abgehalten wird", hieß es in einem kurzen Statement. Am Dienstagabend sind sieben weitere Partien in der Qualifikation für das Turnier in Deutschland 2024 geplant.

Am Montagabend war die Partie zwischen Belgien und Schweden beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Zuvor waren zwei schwedische Fans durch Schüsse in Brüssel ums Leben gekommen, ein weiterer Mensch war verletzt worden.

Die belgische Regierung wertete den Anschlag als Terrorakt. Der mutmaßliche Täter, ein 45 Jahre alter Tunesier, war am Dienstag nach langer Flucht von der belgischen Polizei erschossen worden.

Fassungslos hatte Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson reagiert. "In was für einer Welt leben wir?", fragte der Coach. "Ich werde so traurig. Als Schwede ... tut es mir sehr leid. In der Pause sollte ich mich gut mit den Spielern unterhalten, aber als ich das hörte, fing ich fast an zu weinen."

Auch der Terrortoten von Israel soll gedacht werden

Die Schweigeminute gilt auch den Opfern der Terrorakte in Israel. Die radikalislamische Terrororganisation Hamas hatte das Land angegriffen und für zahlreiche Opfer gesorgt. Sämtliche in Israel stattfindenden Spiele wurden von der UEFA daraufhin abgesagt. Israel hat gegen die Schweiz und Rumänien noch zwei Heimspiele. Die Partie gegen die Schweiz wurde zwar neu angesetzt, aber es ist noch unklar, wo die Partie stattfinden wird.