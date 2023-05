Nach Tätlichkeit gegen Saarbrücken: Frey für drei Spiele gesperrt

Marlon Frey flog am Samstag beim 2:2 gegen den 1. FC Saarbrücken mit glatt Rot vom Platz. Jetzt hat der DFB das Ausmaß der Sperre bekanntgegeben.

In einem enorm hitzigen Spiel mit gleich drei Platzverweisen, unter anderem flogen auch Tobias Fleckstein (Gelb-Rot) und Manuel Zeitz vom Feld, brannten Frey in der 75. Spielminute die Sicherungen durch. Erst räumte der Mittelfeldmann Dave Gnaase ab, dann trat er auch noch nach, was der Unparteiische Konrad Oldhafer als Tätlichkeit ahndete - und ihn mit glatt Rot vom Platz stellte.

Der DFB hat den 27-Jährigen wegen "einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall" nun mit einer Sperre von drei Spielen belegt. Damit wird Frey dem MSV am letzten Spieltag in Mannheim fehlen, wo es für die Zebras allerdings sowieso um nichts mehr gehen wird (Samstag, 13.30 Uhr LIVE! bei kicker). Außerdem ist er für die ersten beiden Spieltage der kommenden Saison gesperrt.

Der Mittelfeldmann spielt seit Sommer 2021 in Duisburg. In der laufenden Saison kommt er auf 33 Einsätze, ganze 26-mal stand er in der Startelf. Mit einem Tor und vier Vorlagen hatte Frey einen Anteil an der durchwachsenen MSV-Saison, die man im gesicherten Tabellenmittelfeld beenden wird.