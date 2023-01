Nach tätlichem Angriff auf Ramsdale: Tottenham kündigt Konsequenzen an

Das Londoner Stadtderby zwischen Tottenham und Arsenal endete mit einem Eklat. Nach dem Schlusspfiff wurde Aaron Ramsdale, Torhüter der Gunners, von einem Fan tätlich angegriffen - nun kündigten die Spurs Konsequenzen an und wollen in diesem Zuge auch mit Ramsdale zusammenarbeiten.

Es war ein interessantes, hitziges und abwechslungsreiches Derby, doch als das 171. Premier-League-Duell zwischen Tottenham und Arsenal Geschichte war, rückte der Sport in den Hintergrund: Nachdem Schiedsrichter Craig Pawson das Spiel beendet hatte, attackierte einer der 61.870 Zuschauer Aaron Ramsdale und traf Arsenals Keeper mit einem Tritt am Rücken. Ramsdale blieb unverletzt, doch der tätliche Angriff löste tumultartige Szenen aus. Nun läuft die Aufarbeitung.

Inzwischen haben die Spurs Konsequenzen angekündigt. In einer Mitteilung schrieb der Tabellenfünfte der Premier League: "Wir sind entsetzt über das Verhalten eines Fans. Gewalt in jeglicher Form hat im Fußball nichts zu suchen." Um den Vorfall aufzuklären und, wie Tottenham betonte, "die bestmöglichen Maßnahmen zu ergreifen", werde der Klub mit Arsenal, der Polizei und auch mit Ramsdale selbst zusammenarbeiten.

Arsenals Torhüter hatte schon während des Spiels immer wieder im Blickpunkt gestanden und Tottenham mit mehreren Paraden schier zur Verzweiflung gebracht. Das alleine war es allerdings nicht, was an diesem Abend für Gesprächsstoff sorgte, denn nach Abpfiff kam es zu dem Eklat: Ramsdale jubelte mit herausgestreckter Zunge vor der Tribüne, auf der der Spurs-Anhang zu Hause ist, und küsste anschließend das Arsenal-Wappen auf seinem Trikot. Dann geriet er mit Richarlison aneinander, ehe er seine Trinkflasche hinter dem Tor holen wollte. In diesem Moment sprang ein Fan auf die Bande und trat nach Ramsdale. Ein Eklat, der nicht folgenlos bleiben wird.