Nach Suspendierung: Onana macht Nationaltrainer Song Vorwürfe

Kamerun wird die restliche Winter-WM in Katar ohne seinen eigentlichen Stammkeeper André Onana (26) bestreiten. Auf seine Suspendierung reagierte Onana am Dienstag mit Vorwürfen.

Das war am Montag durchaus überraschend gekommen: Kameruns Keeper André Onana, der im Auftaktspiel gegen die Schweiz (0:1) noch zu überzeugen gewusst hatte (kicker-Note 2,5), stand im richtungsweisenden Vergleich mit Serbien überraschend nicht in der Startelf - und auch gar nicht erst im Kader.

Vertreter Devis Epassy erreichte nicht das Niveau des Keepers von Inter Mailand, er musste gegen die Serben insgesamt dreimal hinter sich greifen. Doch was war passiert? "Ich weiß, was ich zu tun habe: Sicherzustellen, dass das Team über jedem Einzelnen steht", gab sich Nationaltrainer Rigobert Song nach dem 3:3 erst noch kryptisch.

"André wollte da ausscheren", bestätigte der 46-Jährige die zuvor vermutete Streichung aus disziplinarischen Gründen: "Aber er hat meine Entscheidung respektiert. Es ist wichtig, dass wir alle hier Teamgeist, Disziplin und Respekt zeigen. Wenn man diesen Kriterien nicht entspricht, muss man Verantwortung übernehmen, um dafür zu sorgen, dass die Gruppe im Vordergrund steht."

Onana müsse die Regeln in Kameruns Team respektieren, dann könne er vielleicht zum Gruppenabschluss am Freitag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Favorit Brasilien zumindest wieder zum Kader gehören. Spätestens mit Onanas Statement vom Dienstag dürfte sich diese vage Perspektive zerschlagen haben.

"Ich möchte die Liebe zu meinem Land und der Nationalmannschaft zum Ausdruck bringen", begann Onana in den sozialen Medien seine Ausführungen: "Gestern durfte ich nicht wie immer auf dem Rasen stehen, um Kamerun bei der Erreichung seiner Ziele zu helfen." Die Schuld suchte Onana keineswegs bei sich selbst. "Ich habe mich immer gut verhalten, um die Mannschaft zum Erfolg zu führen."

Onana deutlich: "Es gab auf der Gegenseite keinen Willen"

Eine konträre Position zu der von Song, der noch "Teamgeist, Disziplin und Respekt" gefordert hatte. Onana reagierte darauf mit Vorwürfen: "Ich habe alle Anstrengungen unternommen und alle Energie reingesteckt, um eine Lösung zu finden für eine Situation, die ein Fußballer öfter erlebt, aber es gab auf der Gegenseite keinen Willen dazu." Gemeint war fraglos Nationaltrainer Song. "Manche Momente sind schwer zu verarbeiten."

Onanas WM-Traum ist ausgeträumt. Es ist der nächste Tiefschlag für den in "nur" sieben Serie-A-Spielen eingesetzten Schlussmann, der im Februar 2021 von der UEFA wegen Dopings für ein Jahr gesperrt worden war. Das Karriere-Highlight gegen Brasilien mutiert zur Utopie. "Ich gebe meine ganze Kraft an meine Teamkollegen weiter, denn wir haben gezeigt, dass wir in diesem Wettbewerb sehr weit kommen können", so Onana weiter. "Ich respektiere und unterstütze immer die Entscheidungen der Menschen, die für den Erfolg unseres Teams und unseres Landes verantwortlich sind."

Eto'o versuchte zu schlichten

Verbandspräsident Samuel Eto'o hatte nach übereinstimmenden Medienberichten erfolglos versucht zu vermitteln zwischen Onana und Song. Am Montagabend hatte sich der Verband in einer Mitteilung schließlich hinter seinen Nationaltrainer gestellt. Offiziell für den Rest der WM ist Onana noch nicht suspendiert. Wohl nur eine fehlende Formalie.

In Gruppe G steht Kamerun (1 Punkt) vor dem Gruppenfinale gegen Brasilien (6) mit dem Rücken zur Wand, im Parallelspiel zwischen der Schweiz (3) und Serbien (1) dürfen unter keinen Umständen die Eidgenossen gewinnen.