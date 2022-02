Nach Suspendierung: Jerome Boateng zurück im OL-Kader

Jerome Boateng wird zu Olympique Lyons Spiel in Lens am Samstag nach seiner Suspendierung zurück im Kader sein. Das verkündete am Mittwoch Präsident Jean-Michel Aulas.

Nachdem Boateng für das Spiel gegen Nizza (2:0) am 12. Februar aus dem Kader gestrichen wurde, wird er nun gegen Lens bereits wieder zum OL-Kader gehören, verkündete Präsident Aulas auf einer Pressekonferenz zur finanziellen Situation des Vereins: "Der Trainer (Peter Bosz, Anm. d. Red.) hat Jerome am Anfang der Woche getroffen und wird ihn wieder berücksichtigen. Er wird Teil des Kaders sein, der am Samstag in Lens spielt, wenn die Trainingswoche gut verläuft. Wir zählen auf ihn für den Rest der Saison, in der Meisterschaft und der Europa League."

Die Entscheidung, Boateng für das Duell gegen den Tabellendritten nicht zu berücksichtigen, hätte "die Mannschaft nicht beeinflusst, weil wir Nizza geschlagen haben", sagte Aulas. In diesem Spiel hatte der erst 19-jährige Innenverteidiger Castello Lukeba aus Lyons Jugend den Weltmeister von 2014 vertreten. Lukeba kommt in dieser Saison auf elf Einsätze in der Ligue 1, Boateng auf 18.

Als Grund für die Suspendierung nannte "L'Équipe", dass der 33-Jährige wiederholt mit Mannschaftskollegen und zuletzt auch Trainer Bosz aneinander geraten sein soll. Nach der 0:2-Niederlage in Monaco am 5. Februar soll er zudem lautstark mit Trainer Bosz über dessen Taktik gestritten haben. Das könnte letztlich den Ausschlag zur Ausbootung fürs Spiel gegen Nizza, eine Woche nach dem Monaco-Spiel, gegeben haben.

Diese Niederlage gegen die Monegassen war das zuletzt einzig negative Ergebnis für die "Gones", die vier ihrer letzten fünf Spiele gewannen, unter anderem gegen die PSG-Verfolger Marseille und Nizza. Die vorletzte Niederlage datiert zudem vom 1. Dezember 2021, einem 1:2 gegen Reims. So kletterten die Lyonnais in der Ligue-1-Tabelle auf Platz 7, nur sechs Punkte hinter dem drittplatzierten Nizza.