Nach Suspendierung: Boateng fehlt Lyon verletzt gegen Porto

Weltmeister Jerome Boateng fehlt Olympique Lyon wegen Oberschenkelproblemen in der Europa League gegen Porto, nachdem er Anfang Februar suspendiert worden war und seitdem nur 19 Spielminuten bekam.

Beim Training am Montagmorgen hatte sich der frührere Bayern-Spieler laut "LÉquipe" eine Verletzung im Oberschenkel zugezogen. Der Innenverteidiger fehlt damit offiziell beim Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Porto am Mittwoch (18.45 Uhr). Eine genaue Prognose, wann er wieder einsatzfähig sein könnte, gibt es bisher nicht.

Boateng war nach dem Spiel am 5. Februar gegen Monaco suspendiert worden, nach erneuten heftigen Streitigkeiten mit Teamkollegen. Am 16. Februar hatte OL-Präsident Jean-Michel Aulas seine Rückkehr in den Kader bekanntgegeben - Boateng bestritt jedoch erst am 4. März wieder ein Spiel, als er 19 Minuten beim 4:1-Auswärtssieg in Lorient bekam.

In der Innenverteidigung war er in allen vier Spielen seit seiner Suspendierung in der Startformation durch den 19-jährigen Castello Lukeba und den gelernten defensiven Mittelfeldspieler Thiago Mendes ersetzt worden.