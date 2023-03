Nach "surrealen Tagen": Lineker geht wieder auf Sendung

Die BBC und Gary Lineker haben nach nervenaufreibenden Tagen eine Lösung gefunden. Der Moderator kehrt nach seiner zwischenzeitlichen Absetzung zurück.

Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker scheint als Gewinner aus der Kontroverse um seine Kritik an der britischen Asylpolitik hervorgegangen zu sein. Die Debatte um freie Meinungsäußerung hatte in den vergangenen Tagen hohe Wellen im Vereinigten Königreich geschlagen. Nun kehrt der 62-Jährige auf den TV-Bildschirm zurück. Als nächstes soll der Moderator am kommenden Samstag beim FA-Cup-Viertelfinale zwischen dem englischen Meister Manchester City und Zweitliga-Spitzenreiter Burnley zu sehen sein.

"Nach ein paar surrealen Tagen freue ich mich, dass wir einen Weg gefunden haben. Ich kann es kaum erwarten, am Samstag wieder auf meinem Moderatoren-Stuhl zu sitzen", twitterte der ehemalige Nationalspieler am Montag und machte klar, dass er sich nicht verbiegen lässt: "So schwer die vergangenen Tage auch waren, es ist nicht vergleichbar damit, vor Verfolgung oder Krieg aus seiner Heimat fliehen zu müssen, um in einem weit entfernten Land Zuflucht zu suchen."

Teil der Einigung ist offenbar, dass die BBC eine unabhängige Untersuchung ihrer Social-Media-Vorschriften für Beschäftigte einleitet, auf deren Grundlage Lineker suspendiert worden war. BBC-Generaldirektor Tim Davie räumte ein, dass "Grauzonen" für Verwirrung gesorgt hätten. Zugleich betonte er, Lineker werde sich während der Prüfung "an die redaktionellen Richtlinien halten".

BBC in der Kritik

Lineker hatte am vergangenen Dienstag getwittert, die Rhetorik der konservativen britischen Regierung sei "der von Deutschland in den 1930er-Jahren nicht unähnlich". Die BBC wertete dies als Verstoß gegen ihre strikten Neutralitätsregeln und suspendierte den beliebten Moderator.

Daraufhin verweigerten mehrere prominente Moderatoren und Kommentatoren ihrerseits die Arbeit, in der sonst von Lineker geleiteten Flaggschiff-Sendung "Match of the Day" wurden lediglich Spielszenen ohne Kommentar gezeigt. Kritiker warfen der BBC vor, sich dem Druck der Regierung zu beugen, nachdem sich Premierminister Rishi Sunak und Innenministerin Suella Braverman empört gezeigt hatten. Die Debatte um Lineker wurde schließlich zur Krise der BBC.