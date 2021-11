Nach Sturz und Knochenbruch: Van Gaal im Entscheidungsspiel nicht an der Seitenlinie

Die Niederlande müssen im entscheidenden letzten Spiel der WM-Qualifikation zumindest physisch auf ihren Trainer Louis van Gaal verzichten. Am Sonntag hatte sich der 70-Jährige verletzt.

Es wird noch einmal spannend. Die Elftal hatte ihr sichergeglaubtes WM-Ticket am Samstag in Montenegro liegen gelassen - und könnte trotz Tabellenführung in der Gruppe G selbst noch den Play-off-Rang verpassen.

Nun wartet die nächste negative Nachricht auf Oranje: Bondscoach Louis van Gaal wird im entscheidenden Spiel gegen Norwegen am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), das ohne Zuschauer stattfindet, nicht am Seitenrand stehen können.

Der 70-Jährige war am Sonntag vom Fahrrad gestürzt und hat sich einen Knochen in der Hüfte gebrochen. Van Gaal, der eigentlich im Rollstuhl am Spielfeldrand sitzen wollte, was aus technischen Gründen jedoch nicht möglich ist, wird in einer Skybox Platz nehmen. Von dort aus steht er in telefonischem Kontakt mit seinen Co-Trainern Danny Blind und Henk Fraser, die ihn an der Seitenlinie vertreten.