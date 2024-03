Nach strittigem Platzverweis: Stark fehlt Freiburg II zweimal

Der SC Freiburg II muss in den kommenden beiden Spielen der 3. Liga auf Dauerbrenner Julian Stark verzichten. Der DFB gab diese Entscheidung am Dienstag bekannt - trotz eines strittigen Platzverweises.

Es lief die 76. Minute im Spiel zwischen Drittliga-Schlusslicht SC Freiburg II und dem vom Abstieg bedrohten Halleschen FC. Inmitten einer Rudelbildung traf Julian Stark HFC-Verteidiger Niklas Landgraf etwas unglücklich aufgrund einer Ausholbewegung mit dem Ellenbogen. Zum Unglauben der Hausherren reichte dies dem 28 Jahre jungen Schiedsrichter Mario Hildenbrand für einen Platzverweis, der Wertheimer zückte nach dem theatralischen Schauspiel des Gastspielers glatt Rot.

Drei Tage nach dem Remis am Samstag, bei dem Freiburg in Unterzahl der Last-Minute-Ausgleich gelang, gab der DFB nun das Strafmaß gegen Stark bekannt. Wegen "unsportlichen Verhaltens" muss der 23-Jährige, der gegen den HFC in der Innenverteidigung agierte, in den kommenden beiden Ligaspielen zusehen.

Bislang verpasste Stark kein Ligaspiel 2023/24

Dass Hildenbrand (kicker-Note 4,5) zumindest fragwürdiger Weise auf Rot entschied, ändert an der Sperre wegen der vom Referee angegebenen Tätlichkeit also wenig. Stark wird der Zweitvertretung des Sport-Clubs gegen 1860 München am 30. März (16.30 Uhr) und bei Erzgebirge Aue (6. April, 14 Uhr) auf alle Fälle fehlen. Bis dato kam er in allen 28 Ligapartien diese Saison zum Zug, eine Serie des im Zentrum vielseitig einsetzbaren Dauerbrenners (kicker-Note 3,55, ein Tor) endet also.

Spieler und Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt, dieses ist somit rechtskräftig.