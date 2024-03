Nach Streckenverkürzung: Vlasov gewinnt vor Evenepoel und Roglic

Das deutsche Team Bora-hansgrohe holte bei schwierigen Bedingungen durch Aleksandr Vlasov den Sieg auf der siebten Etappe von Paris-Nizza. In der Gesamtwertung ist Brandon McNultys Vorsprung auf vier Sekunden geschmolzen.

Das ursprünglich von Nizza nach Auron geplante siebte Teilstück musste von den Organisatoren aufgrund einer Wetterwarnung um fast 70 Kilometer gekürzt werden, da in den Seealpen Neuschnee erwartet wurde.

Den Etappensieg holte sich am Samstag Aleksandr Vlasov, der ansonsten Helferdienste für seinen Kapitän Primoz Roglic verrichten muss. Der Russe fuhr vier Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke und kam am Ende acht Sekunden vor den Verfolgern ins Ziel.

Remco Evenepoel führte die Verfolger vor Roglic an. Der in der Gesamtwertung führende Brandon McNulty hatte einen Rückstand von 27 Sekunden auf den Tagessieger, verteidigte damit seine Position, hat allerdings vor dem Schlusstag nur noch vier Sekunden Vorsprung auf Matteo Jorgenson.

Vlasov: "Auf den letzten zwei Kilometern habe ich wirklich gefroren"

"Ich bin wirklich glücklich, hier zu gewinnen, vor allem weil dies meine Trainingsgebiete sind und ich diese Straßen kenne. Ich bin überglücklich", sagte Vlasov unmittelbar nach der Etappe. "Es waren schwierige Bedingungen mit dem Regen und der Kälte. Auf den letzten zwei Kilometern habe ich wirklich gefroren, meine Arme waren sehr kalt."

Am Sonntag wartet eine kurze, aber knackige Schlussetappe auf die Fahrer. Drei Berge der zweiten sowie zwei Anstiege der ersten Kategorie sind zu bewältigen, ehe der Sieger nach 109 Kilometern an der Côte d'Azur gekürt wird. Womöglich fällt die Entscheidung erst kurz vor dem Ziel. Beim Berg der ersten Kategorie wird es zwischenzeitlich bis zu 16 Prozent steil. Ideales Terrain für Evenepoel oder Roglic, um in der Gesamtwertung nochmal vorne anzugreifen.

Aus deutscher Sicht ist Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) auf Position 25 am besten platziert. Er hat allerdings bereits einen Rückstand von 15:42 Minuten. Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) und Rick Zabel (Israel-Premier Tech) hatten schon vor der Etappe die Segel gestrichen und gingen nicht mehr an den Start.

7. Etappe Nizza - Auron (104 km):

1. Aleksandr Vlasov (Russland) - Bora-hansgrohe 2:44:03 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 8 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe; 4. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek; 5. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma; 6. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious + 13; 7. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates + 27; 8. Wilco Kelderman (Niederlande) - Team Visma + 31; 9. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 36; 10. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla + 40

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates 25:00:28 Std.; 2. Matteo Jorgenson (USA) - Team Visma + 4 Sek.; 3. Mattias Skjelmose Jensen (Dänemark) - Lidl-Trek + 35; 4. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 36; 5. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla + 47; 6. Primoz Roglic (Slowenien) - Bora-hansgrohe + 1:21 Min.; 7. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 1:42; 8. Wilco Kelderman (Niederlande) - Team Visma + 1:43; 9. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 1:53; 10. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 2:05