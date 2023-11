Nach Stotterstart: Aufsteigende Form vor dem "Traum" Champions League

Nachdem Eintracht Frankfurt in der Liga mit zwei Niederlagen denkbar schlecht startete, geht es jetzt immer weiter nach oben. Mit dem Sieg in Bremen kletterte die Mannschaft von Coach Niko Arnautis auf Rang fünf.

Die Bilanz am Montagabend fiel positiv aus: "Wir haben verdient gewonnen, sehr souverän und sehr reif gespielt. Kompliment an meine Mannschaft", bilanzierte Frankfurts Trainer Arnautis den Auftritt seiner Mannschaft beim 1:0-Erfolg auf Platz 11 in Bremen. Stürmerin Nicole Anyomi sorgte in der 26. Minute für das Tor des Abends. "Ich denke, man hat gesehen, dass mir ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ich hoffe, das geht so weiter", freute sich die Nationalspielerin über ihren zweiten Saisontreffer. Der Erfolg in Bremen gehört zwar in die Kategorie "Arbeitssieg", hätte aber trotzdem noch höher ausfallen können. Weitere gute Möglichkeiten konnten die Gäste nicht nutzen.

Die Eintracht ist zurück in der Erfolgsspur, hat in den vergangenen vier Spielen drei Siege (Bremen, Duisburg und Leipzig) sowie ein Remis (gegen Bayern München) eingefahren und ist nach schwachem Saisonstart mit zwei Niederlagen (in Essen und gegen Wolfsburg) nun auf Tabellenplatz 5 geklettert. "Wir haben etwas gebraucht, um in die Saison zu kommen", sagt Arnautis. "Aber ich spüre bei uns Freude und Leidenschaft, sich weiterzuentwickeln."

Erst kommt Leverkusen, dann geht es in der CL weiter

Bereits am Freitag (18.30 Uhr) empfängt die Eintracht das Überraschungsteam von Bayer Leverkusen, bevor in der nächsten Woche der erste Auftritt in der Gruppenphase der Champions League wartet. Am Dienstag (18.45 Uhr) tritt die Eintracht bei den Schwedinnen vom FC Rosengard an. "Wir freuen uns auf die Champions League. Darauf haben wir hingearbeitet. Es war ein Traum von uns, dort zu spielen", erzählt der Eintracht-Coach. In der Qualifikation für die Königsklasse hat sich die Eintracht gegen den 1. FC Slovacko, Juventus Turin und Sparta Prag durchgesetzt.

In der Gruppe A muss der Bundesliga-Dritte der abgelaufenen Saison nun außer gegen Rosengard noch gegen Benfica Lissabon und Titelverteidiger FC Barcelona antreten. "Unsere Gruppe ist sehr spannend, attraktiv und herausfordernd. Wir werden alles tun, um Spiele zu gewinnen", kündigte Arnautovic am Montag in Bremen an und wagte gleich einen Blick in die Zukunft: "Wir wollen dranbleiben und uns regelmäßig für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Es ist wichtig für die Spielerinnen, diese Erfahrung zu machen. Für uns ist klar, dass wir wieder um einen Platz in der Champions League spielen wollen." Dafür muss die Eintracht aber noch weiter in der Tabelle klettern: mindestens auf Platz 3.