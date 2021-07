Nach Stindl: Auch Bensebaini fällt aus

Neue Verletzungssorgen bei Borussia Mönchengladbach. Nach Kapitän Lars Stindl muss auch Ramy Bensebaini pausieren. Der Linksverteidiger fällt wegen einer Muskelverletzung bis auf Weiteres aus.

Am Mittwoch bei der Vormittagseinheit musste Bensebaini mit dick bandagiertem Oberschenkel den Platz verlassen. Die erste Befürchtung bestätigte sich nach weiteren Untersuchungen: Der Algerier hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Laut Vereinsangaben falle Bensebaini "bis auf Weiteres" aus.

Das Testspiel gegen den FC Metz am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr, Fohlenplatz im Borussia-Park) wird der Linksverteidiger verpassen. Ob er dann in der kommenden Woche schon wieder mittrainieren kann, ist zweifelhaft. Sollte es sich sogar um eine etwas schwerere Muskelverletzung handeln, droht auch der Pflichtspielstart in Gefahr zu geraten. Am 9. August tritt die Borussia in der 1. DFB-Pokalrunde beim 1. FC Kaiserslautern an.

Vor Bensebaini hatte sich im Trainingslager in Marienfeld, das am morgigen Freitag endet, schon Lars Stindl verletzt. Borussias Kapitän zog sich eine Außenbandzerrung im Knie zu. Stindl wird in der nächsten Woche zurück auf dem Platz erwartet.

