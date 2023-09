Nach Starkes grobem Foul: Monatelange Pause für Halles Landgraf

Der Hallesche FC muss einen weiteren langfristigen Ausfall verschmerzen. Verteidiger Niklas Landgraf (27) hat sich beim harten Einsteigen von 1860-Gegenspieler Manfred Starke am Samstag schwerer verletzt.

Rot für einen, lange Pause für den anderen: Manfred Starke (re.) muss nach seinem Foul an Niklas Landgraf (u.) gehen. IMAGO/Köhn

Die Sanktion für das grobe Foul folgte sofort: Manfred Starke musste beim 2:0-Sieg der Münchner Löwen beim Hallescher FC noch vor Abpfiff mit Rot vom Platz. In der 87. Minute war der eingewechselte Mittelfeldspieler im Zweikampf mit Niklas Landgraf zu spät gekommen und hatte diesen mit den Stollen am Schienbein erwischt.

Tags darauf vermeldete Landgrafs Klub, dass der Verteidiger lange fehlen wird. Mit einer Bandverletzung in der Kniekehle falle der 27-Jährige monatelang aus, schrieb der HFC, ohne die Diagnose zu präzisieren. Mit Niklas Kreuzer (Hodentumor) und Marvin Ajani (Knieverletzung) sind zwei potenzielle Rechtsverteidiger schon langfristig nicht an Bord. Auch Landgraf kann diese Position spielen, wurde in dieser Saison aber zumeist innen eingesetzt.

Gegen 1860 rutschte er mit dem Seitenwechsel auf die Linksverteidigerposition. Der junge Julian Eitschberger, Leihgabe von Hertha BSC, lief wiederum rechts hinten auf.