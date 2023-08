Nach starker Vorbereitung: St. Pauli stattet Günther mit Profivertrag aus

Außenverteidiger Luca Günther hat beim FC St. Pauli einen Profivertrag unterschrieben. Der 21-Jährige spielt seit der U 17 bei den Kiezkickern und empfahl sich in der Sommer-Vorbereitung.

Erhält nach starken Auftritten in der Vorbereitung einen Profivertrag: Luca Günther. IMAGO/Oliver Ruhnke

In der diesjährigen Sommer-Vorbereitung trainierte Luca Günther bereits fest mit der Lizenzmannschaft des FC St. Pauli, in den ersten beiden Zweitliga-Spielen der noch jungen Saison stand der 21-Jährige auch gleich zweimal im Spieltagskader. "Nun folgte die Anpassung seines Arbeitspapiers", wie der Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Der Rechtsverteidiger unterschrieb einen Profivertrag bei den Kiezkickern, über dessen Laufzeit der Klub keine Angaben machte.

Er hat gezeigt, dass er eine Alternative auf der rechten defensiven Außenbahn sein kann" Sportchef Andreas Bornemann

"Luca hat sich in der Saisonvorbereitung und im Trainingslager sehr gut präsentiert und sich schnell an das höhere Niveau angepasst. Er hat gezeigt, dass er eine Alternative auf der rechten defensiven Außenbahn sein kann", lobte Sportchef Andreas Bornemann, auch Trainer Fabian Hürzeler hob die Entwicklung des 21-Jährigen noch einmal besonders hervor: "Dass ein Spieler aus dem Nachwuchs die erhöhte Belastung im Profibereich auf Anhieb so gut mitgehen kann, ist auch nicht selbstverständlich und zeugt von seiner guten körperlichen Verfassung."

Günther wechselte bereits im Jahr 2017 vom VfB Lübeck ans Millerntor, durchlief die U 17 sowie die U 19 und spielte anschließend für die zweite Mannschaft. In der abgelaufenen Saison kam der Rechtsverteidiger dort 27-mal zum Einsatz (zwei Tore), auch in der aktuellen Spielzeit lief Günther bereits zweimal für das Regionalliga-Team auf.