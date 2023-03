Nach starken Regenfällen: Frankfurt gegen Hoffenheim abgesagt

Wie der DFB am Freitagmittag bestätigte, wird die Frauen-Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim nicht stattfinden.

Unbespielbarer Platz: Das Stadion am Brentanobad. IMAGO/Hartenfelser

Der Platz im Stadion am Brentanobad in Frankfurt sei nach starken und weiteren zu erwartenden Regenfällen unbespielbar, urteilte die Sportplatzkommission. Die Partie hätte ursprünglich am Samstag (13 Uhr) stattfinden sollen.

Sechs Spieltage vor Schluss stehen die SGE und Hoffenheim aktuell punktgleich auf Platz drei (TSG) und vier (SGE) der Tabelle und kämpfen um die Teilnahme in der Champions League. Für Frankfurt ist es nach der Spielabsage gegen Duisburg (Nachholspiel am 16. April) das zweite Spiel innerhalb kurzer Zeit, das ausfällt. Die Adlerträgerinnen haben deswegen im Vergleich zu der TSG eine Partie weniger auf dem Konto.

Wann das direkte Duell um Europa nun stattfinden wird, soll zeitnah in Absprache mit den Vereinen bekannt gegeben werden.