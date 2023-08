Nach Staffel-Sturz: Bol gewinnt die 400 m Hürden - Golfcart-Unfall wird untersucht

Sprinterin Femke Bol hat sich mit einer Goldmedaille über 400 m Hürden für den Sturz in der Mixed-Staffel entschädigt. Vor dem Halbfinale über 200 m kam es zu einem Zusammenstoß zweier Golfcarts, in dem die Athleten transportiert werden. Spannend war es im Weitsprung.

Fünf Tage nach ihrem spektakulären Sturz in der Mixed-Staffel hat die niederländische Starsprinterin Femke Bol ihren ersten WM-Titel gewonnen. Die 23-Jährige holte in Budapest über 400 m Hürden nach 51,70 Sekunden souverän Gold vor Shamier Little aus den USA (52,80) und wurde so ihrer Favoritenrolle gerecht. Bronze sicherte sich die Jamaikanerin Rushell Clayton (52,81).

Bol war im Finale auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie zum WM-Auftakt am Samstag in der Mixed-Staffel über 4x400 m kurz vor dem Ziel gestürzt war - und so der mögliche Traum von Gold platzte.

Nun kürte sich die Olympia-Dritte und Europameisterin zur Nachfolgerin von Sydney McLaughlin-Levrone, die Olympiasiegerin und Weltrekordlerin aus den USA konnte ihren Titel verletzungsbedingt nicht verteidigen. Carolina Krafzik (Sindelfingen) und Eileen Demes (Neu-Isenburg) waren im Halbfinale ausgeschieden.

Leichtathletik-WM: Zweimal Gold für Jamaika

Nach ihrer vorübergehenden Sperre hat 100-Meter-Hürdenläuferin Tobi Amusan ihren Titel bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften verloren. Die Nigerianerin musste sich am Donnerstag in Budapest in 12,62 Sekunden mit Rang sechs im Finale begnügen.

Amusan war wegen Verstößen gegen die Meldepflicht vor der WM suspendiert worden, die vorläufige Sperre wurde aber in der vorigen Woche aufgehoben. Den Sieg holte Danielle Williams aus Jamaika in 12,43 Sekunden vor Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico (12,44) und Kendra Harrison (12,46) aus den USA.

Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tentoglou krönte sich in Ungarns Hauptstadt in einem spannenden Wettbewerb mit seinem letzten Sprung erstmals zum Weltmeister. Der Grieche zog mit 8,52 Metern noch am Jamaikaner Wayne Pinnock vorbei. Zuvor hatten beide 8,50 Meter geschafft, Pinnocks nächstbester Versuch war aber einen Zentimeter weiter. Bronze gewann sein Landsmann Tajay Gayle (8,27). Im Vorjahr hatte Tentoglou WM-Gold um vier Zentimeter verpasst.

Das Rennen über 400 Meter der Männer entschied Antonio Watson aus Jamaika in 44,22 Sekunden für sich. Zweiter wurde der Brite Matthew Hudson-Smith (44,31) vor dem Amerikaner Quincy Hall (44,37).

Den Hammerwurf der Frauen gewann die Kanadierin Camryn Rogers mit 77,22 Metern, nachdem schon ihr Landsmann Ethan Katzberg bei den Männern triumphiert hatte. Titelverteidigerin May Brooke Andersen aus den USA und Polens mehrmalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk waren überraschend in der Qualifikation ausgeschieden.

Kurioser Zwischenfall vor 200 m Halbfinale

Derweil ist es vor den Halbfinal-Läufen über 200 Meter zu einem Unfall gekommen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie zwei der kleinen Fahrzeuge, die die Athleten vom Aufwärmen zum Wettkampfbereich bringen, am Donnerstagabend zusammenstießen. Der jamaikanische Sprinter Andrew Hudson bekam nach eigener Aussage einen Glassplitter ins Auge. Er sehe ziemlich verschwommen, sagte der 26-Jährige.

Nachdem Hudson sich im Halbfinale nicht für den Endlauf qualifizieren konnte, durfte er sich später doch über die Teilnahme freuen. Die Jury entschied, dass er im Rennen am Freitagabend als neunter Teilnehmer doch starten darf.

Beim Unfall war auch zu sehen, wie jemand aus dem Team der freiwilligen Helfer aus dem Fahrzeug fiel. Die Person stand aber eigenständig auf und machte einige Schritte weg von der Unfallstelle. Der Leichtathletik-Weltverband bestätigte den Zusammenstoß zweier Golfcarts. Laut Mitteilung geht es dem freiwilligen Helfer wieder gut.

Das Organisationskomitee wird unterdessen sein Transportsystem überprüfen, hieß es am Freitagmorgen durch den Weltverband. Der Zusammenstoß werde untersucht.

Hudson hielt sich nach dem Zusammenstoß eine Hand vor das rechte Auge. Der Lauf mit ihm und 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles aus den USA wurde daraufhin verschoben. Das Halbfinale wurde dann mit Verzögerung ausgetragen, Hudson hatte laut Weltverband seiner Teilnahme zugestimmt. Er schied zunächst als Fünfter in 20,38 Sekunden aus - bis die Jury entschied. Lyles kam als Sieger in 19,76 Sekunden ins Finale. Er tröstete den Jamaikaner, der betroffen im Zielbereich stand.

Wenn ich rennen kann, versuche ich mein Bestes, also habe ich es versucht. Andrew Hudson

"Ich habe getan, was ich konnte", sagte Hudson danach und berichtete, er habe 20 Minuten lang in einem Behandlungsraum gesessen und auf eine Entscheidung gewartet. Es sei seine erste WM, er habe hart dafür gearbeitet, im Leben gebe es Hürden. Einige hätten ihm geraten zu starten, andere jedoch, nicht zu starten. "Wenn ich rennen kann, versuche ich mein Bestes, also habe ich es versucht", erklärte der 26-Jährige, der sich im Interview-Bereich des Stadions immer wieder an sein rechtes Auge fasste.

Er habe aber alles nur verschwommen gesehen und wolle nun sicherstellen, dass seine Augen in Ordnung seien, sagte Hudson. "Es war eigentlich nicht möglich, hier vernünftig zu laufen", sagte der Sprinter. "Das war eigentlich nicht das, was ich drauf hatte." Das Organisationskomitee untersuche den Vorfall und überprüfe die Transportverfahren, hieß es.

WM in Budapest, Final-Ergebnisse 6. Tag

Männer

400 m:

Gold: Antonio Watson (Jamaika) 44,22 Sekunden

Silber: Matthew Hudson-Smith (Großbritannien) 44,31

Bronze: Quincy Hall 44,37,

4. Vernon Norwood (beide USA) 44,39, 5. Sean Bailey (Jamaika) 44,96, 6. Havard Bentdal Ingvaldsen (Norwegen) 45,08, 7. Wayde van Niekerk (Südafrika) 45,11. - disqualifiziert: Kirani James (Grenada). - im Vorlauf ausgeschieden: Manuel Sanders (Dortmund)

35 km Gehen:

Gold: Alvaro Martin (Spanien) 2:24:30 Stunden

Silber: Brian Pintado (Ecuador) 2:24:34

Bronze: Masatora Kawano (Japan) 2:25:12

4. Evan Dunfee (Kanada) 2:25:28, 5. Christopher Linke (Potsdam) 2:25:35, 6. Tomohiro Noda (Japan) 2:25:50, 7. Massimo Stano (Italien) 2:25:59, 8. Perseus Karlström (Schweden) 2:27:03, 9. Karl Junghannß (Erfurt) 2:27:08. - ausgestiegen: Carl Dohmann (Baden-Baden)

Weitsprung:

Gold: Miltiadis Tentoglou (Griechenland) 8,52 Meter

Silber: Wayne Pinnock 8,50

Bronze: Tajay Gayle 8,27,

4. Caray McLeod (alle Jamaika) 8,27, 5. Jianan Wang (China) 8,05, 6. Thobias Nilsson Montler (Schweden) 8,00. 7. Radek Juska (Tschechien) 7,98, 8. William Williams (USA) 7,94. - ohne deutsche Beteiligung

Frauen

100 m Hürden (0,2 m/s Gegenwind):

Gold: Danielle Williams (Jamaika) 12,43 Sekunden

Silber: Jasmine Camacho-Quinn (Puerto Rico) 12,44

Bronze: Kendra Harrison (USA) 12,46,

4. Devynne Charlton (Bahamas) 12,52, 5. Ackera Nugent (Jamaika) 12,61, 6. Tobi Amusan (Nigeria) 12,62, 7. Ditaji Kambundji (Schweiz) 12,70, 8. Nia Ali (USA) 12,78. - ohne deutsche Beteiligung

400 m Hürden:

Gold: Femke Bol (Niederlande) 51,70 Sekunden

Silber: Shamier Little (USA) 52,80

Bronze: Rushell Clayton (Jamaika) 52,81,

4. Kemi Adekoya (Bahrain) 53,09, 5. Anna Cockrell (USA) 53,34, 6. Ayomide Folorunso (Italien) 54,19, 7. Janieve Russel 54,28, 8. Andrenette Knight (beide Jamaika) 55,20. - im Halbfinale ausgeschieden: Carolina Krafzik (Sindelfingen), Eileen Demes (Neu-Isenburg)

35 km Gehen:

Gold: Maria Perez (Spanien) 2:38:40 Stunden

Silber: Kimberly Garcia Leon (Peru) 2:40:52

Bronze: Antigoni Ntrismpioti (Griechenland) 2:43:22

4. Viviane Lyra (Brasilien) 2:44:40, 5. Cristina Montesinos (Spanien) 2:45:32, 6. Evelyn Inga (Peru) 2:46:18, 7. Serena Sonoda (Japan) 2:46:32, 8. Olga Chojecka (Polen) 2:46:48, ... 29. Bianca Maria Dittrich (Freiburg) 3:03:05

Hammerwurf:

Gold: Camryn Rogers (Kanada) 77,22 Meter

Silber: Janee Kassanavoid 76,36

Bronze: DeAnna Price (beide USA) 75,41,

4. Hanna Skydan (Aserbaidschan) 74,18, 5. Silja Kosonen (Finnland) 73,89, 6. Sara Fantini (Italien), 7. Bianca Ghelber (Rumänien) 73,70, 8. Zheng Wang (China) 72,14. - ohne deutsche Beteiligung