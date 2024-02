Nach Staffel-Aussetzer: Biathletin Preuß hofft auf guten Sprint

Favoritinnen sind andere. Im ersten Einzelrennen der Biathlon-WM muss Franziska Preuß ihr Auftakt-Debakel überwinden. Vier Skijägerinnen hoffen auf einen guten Sprint.

Nach ihrem Fauxpas in der Mixed-Staffel hofft Franziska Preuß bei der Biathlon-WM in Nove Mesto im ersten Einzelrennen auf Wiedergutmachung. Die beste deutsche Skijägerin des bisherigen Weltcup-Winters läuft am Freitag (17.20 Uhr) im Sprint, wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte. Das DSV-Quartett über die 7,5 Kilometer komplettieren Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider.

Preuß hatte am Mittwoch zum WM-Auftakt mit einer Strafrunde eine mögliche Medaille in der Mixed-Staffel (5. Platz) aus der Hand gegeben. Voigt schoss als Schlussläuferin zweimal fehlerfrei, war aber auf der Strecke nicht konkurrenzfähig.

Preuß war in diesem Winter bisher dreimal Zweite geworden, unter anderem im Sprint von Oberhof. Hettich-Walz schaffte es im kürzesten Biathlon-Rennen zweimal in die Top 6, Voigt war zum Auftakt Fünfte geworden, danach reichte es nicht mehr zu starken Ergebnissen. Auch Schneider konnte im Sprint bisher nicht überzeugen.

Bei der Heim-WM im Vorjahr hatte die mittlerweile zurückgetretene Denise Herrmann-Wick Gold im Sprint geholt.