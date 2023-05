Nach Stadtderby in Medellin sterben zwei Fußballfans

Das Stadtduell in der kolumbianischen Millionenstadt Medellin zwischen Atletico Nacional und Independiente hat zwei Menschenleben gekostet.

Fans von Atletico Nacional vor dem Derby in Medellin. AFP via Getty Images

Nach dem 3:1-Sieg von Atletico Nacional am Samstag gegen den Stadtrivalen Independiente kam es zu Ausschreitungen in Medellin. Dabei starben zwei Fußballfans , wie Bürgermeister Daniel Quintero am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter bestätigte. "Wir werden mit der ganzen Härte des Gesetzes vorgehen", kündigte er weiter an. Das Spiel selbst sei friedlich verlaufen, schrieb der Bürgermeister.

"Es ist absurd, dass nach einem friedlichen Spektakel auf dem Spielfeld, auf den Tribünen und in der ganzen Region in der Nacht zwei Fans auf schmerzhafte Weise ums Leben gekommen sind", schrieb der Gouverneur des Departments Antioquia, Anibal Gaviria, auf Twitter.

14 Verletzte

Bei den Opfern handele es sich um zwei Männer im Alter von 25 und 34 Jahren, berichtete die Zeitung "El Colombiano". 14 weitere Menschen seien verletzt worden, als Anhänger der beiden Mannschaften nach dem Spiel in der Nähe des Stadions aneinander geraten seien. Auch Messer und Macheten seien dabei zum Einsatz gekommen.

"Die Schwere der jüngsten Ereignisse geht über den Sport hinaus und wird zu einer Frage der öffentlichen Sicherheit", sagte der Leiter der staatlichen Ombudsstelle, Carlos Camargo Assis. Die Stadtverwaltung von Medellin kündigte eine Belohnung von umgerechnet bis zu rund 40.000 Euro für Hinweise an, die zur Festnahme der Verantwortlichen führen. "Diejenigen, die sich an der Schlägerei beteiligt haben, sind keine Fans, sie sind Mörder", schrieb Bürgermeister Quintero.