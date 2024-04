Nach Sprunggelenkverletzung: Xabi Alonso muss vorerst ohne Hlozek planen

Für den Schlussspurt der Bundesligasaison muss Leverkusen-Coach Xabi Alonso vorerst ohne Adam Hlozek auskommen.

Der erste Leverkusener Meistertitel der Geschichte ist zwar nur noch Formsache, ein Akteur wird die Feierlichkeiten aller Voraussicht nach aber von der Tribüne aus erleben müssen. Dass Angreifer Adam Hlozek beim 1:0-Erfolg bei Union schon nach 32 Minuten den Berliner Rasen angeschlagen verlassen musste, ließ schon nichts Gutes vermuten - nun bestätigten die Leverkusener eine Verletzung und den mittelfristigen Ausfall des Tschechen.

Wie Bayer 04 auf der Vereinswebsite bekanntgab, ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntag eine Verletzung im linken Sprunggelenk Hlozeks, der damit Werkself-Trainer Xabi Alonso die nächsten "drei bis vier Wochen" nicht zur Verfügung stehen wird.

Wird Hlozek in Europa und im Pokal-Finale noch wichtig?

Beim personellen Leverkusener Überangebot in der Offensive ist der tschechische Nationalspieler zwar in dieser Spielzeit beim Tabellenführer meist zweite Wahl, Hlozek kommt aber dennoch wettbewerbsübergreifen auf sieben Tore und zwei Assists bei 32 Einsätzen.

In der Liga wird es für Bayer bei Hlozeks Rückkehr voraussichtlich schon um nichts mehr gehen, kann die Meisterschaft doch schon am kommenden Spieltag beim Heimspiel gegen Werder Bremen klargemacht werden. In der Europa League bei einem Weiterkommen gegen West Ham und im DFB-Pokal-Finale am 25. Mai gegen Kaiserslautern könnte der 21-Jährige aber noch wertvoll werden.