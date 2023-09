Nach Spitze gegen FC: Bayer-Boss Carro entschuldigt sich für Social-Media-Post

Auch, wenn das rheinische Derby erst in rund zwei Wochen ansteht, ist die Stimmung zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln bereits jetzt angespannt. Am Donnerstag ging der Social-Media-Zoff in eine neue Runde - auch Bayer-Boss Fernando Carro meldete sich zu Wort.

Erklärte seine Sichtweise auf den Social-Media-Ärger zwischen Leverkusen und Köln: Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro. IMAGO/Ulrich Hufnagel