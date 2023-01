Nach Spielabsage: DFB terminiert Nachholpartie zwischen BVB II und Osnabrück

Ursprünglich für diesen Samstag angesetzt, kann die Partie zwischen dem BVB II und dem VfL Osnabrück aufgrund der Platzverhältnisse nicht stattfinden. Nun steht ein Nachholtermin fest.

Mit drei Tagen Verzögerung wird das Aufeinandertreffen der Dortmunder Zweitvertretung und der Niedersachsen stattfinden. Am kommenden Dienstag, 24. Januar, soll um 19 Uhr (LIVE! bei kicker) der Anpfiff erfolgen, nachdem der ursprüngliche Termin aufgrund witterungsbedingter Unbespielbarkeit des Platzes nicht gehalten werden kann.

Auch Austragungsort ändert sich

Dabei handelt es sich aber nicht um die einzige Änderung im Rahmen des Drittliga-Spiels. Denn auch der Austragungsort wechselt. Eigentlich hätte es sich hierbei um das Stadion am Zoo in Wuppertal handeln sollen. In diesem trugen die Dortmunder bereits in der Hinrunde mehrere Heimspiele aus, da sich die eigentliche Heimstätte, das Stadion Rote Erde, im Umbau befindet. Arbeiten, die derzeit länger als gedacht andauern, weshalb ein weiteres Ausweichen nach Wuppertal geplant war.

Nun geht es stattdessen in die große Arena, die direkt an das altehrwürdige Stadion Rote Erde angrenzt. Und das nicht zum letzten Mal: Auch die Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden wird im Signal-Iduna-Park stattfinden.