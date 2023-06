Nach Sperre: Mourinho verlässt offenbar UEFA-Fußballbeirat

José Mourinho ist nach der internationalen Sperre von vier Spielen nicht mehr gut auf die UEFA zu sprechen. Der Roma-Trainer hat nun offenbar eine erste Konsequenz gezogen.

Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge ist José Mourinho aus dem neuen UEFA-Fußballbeirat ausgetreten. Es ist wohl kein Zufall, dass diese Entscheidung wenige Tage nach der Sperre für vier Spiele in internationalen Klub-Wettbewerben kommt. Grund dafür waren seine Ausraster gegen Schiedsrichter Anthony Taylor (kicker-Note 1) nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla.

Die UEFA wollte den Austritt auf Anfrage nicht kommentieren, die AS Rom wurde ebenfalls angefragt. Italienische Medien zitierten am Donnerstagabend allerdings aus einem Austritts-Schreiben Mourinhos an den Vorsitzenden des Beirats, Zvonimir Boban. "Die Bedingungen, an die ich bei meinem Beitritt so sehr geglaubt habe, sind nicht mehr gegeben und ich fühle mich verpflichtet, diese Entscheidung zu treffen", schrieb der 60-jährige Portugiese demnach.

Der Beirat war vom UEFA-Exekutivkomitee während seiner Sitzung Anfang April in Lissabon genehmigt worden. Der Expertengruppe aus bislang 24 Top-Trainern und ehemaligen Fußball-Stars gehören unter anderem die früheren deutschen Weltmeister Philipp Lahm (39), Jürgen Klinsmann (58) und Rudi Völler (63) an.